Kassenärzte fordern Corona-Bonus für Praxisangestellte

Auch die Ärztinnen und Ärzte und mit ihnen die Praxisteams stehen ganz vorne im Kampf gegen das Corona-Virus. Sie haben zwischenzeitlich 9,2 Millionen Impfdosen verabreicht, inklusive der Booster-Impfungen. Und dazu haben sie allein im ersten Halbjahr über 67.000 Patientinnen und Patienten mit Long-Covid Symptomen behandelt.

Dazu haben sie sich im LOCON-Netzwerk zusammengeschlossen, um gemeinsam mit Wissenschaftlern an den neuen Krankheitsbildern zu lernen. Dies alles sei ein Grund, den Arzt- und Psychotherapiepraxen im Freistaat zu danken, so die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB).

Kein Corona-Bonus für Teams in den Praxen

Leider habe sich die neue Bundesregierung nicht durchringen können, den Praxisteams wie in den Kliniken einen Corona-Bonus zu zahlen. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, Wolfgang Krombholz, zeigte sich enttäuscht. "Die haben alle darauf gewartet, dass da jetzt was kommt. Wir erwarten jetzt keine goldenen Nasen, aber eine gewisse Wertschätzung und ein Zeichen dafür, wäre dringend notwendig." Noch gäben sie aber die Hoffnung nicht auf, denn die neue Bundesregierung habe zugesagt, den Bonus zu überprüfen.

Lauterbach als positives Signal

Die bayerischen Kassenärzte sehen die Wahl von Karl Lauterbach zum Bundesgesundheitsminister als positives Zeichen, da er als Arzt vom Fach sei und damit möglicherweise anders an Themen herangehe.

Zuletzt hatte es viel Ärger gegeben. Die Digitalisierungsprojekte des Bundesgesundheitsministeriums litten unter erheblichen Kinderkrankheiten. So funktioniert das elektronische Rezept größtenteils nicht. Dennoch soll es zum neuen Jahr in Kraft treten. Allerdings würde die KVB keine Sanktionen aussprechen. In den Praxen kam es auch wegen anderer Digitalprojekte zu mehr Aufwand. Vor allem dies müsse sich ändern. Im "Krieg gegen Covid", wie es der stellvertretende KVB-Vorsitzende Pedro Schmelz nannte, sollte unnötige Bürokratie hintenanstehen. Die Kassenärzte haben ausgerechnet, dass alleine 61 Tage pro Jahr für Bürokratie draufgehen.

Mehr Geld für Kinder und Jugendliche

Die bayerischen Kassenärzte weisen noch einmal darauf hin, dass vor allem Kinder und Jugendliche unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden. Im ersten Jahr hätten viele Eltern das noch gar nicht gemerkt, sagt die stellvertretende Vorsitzende der KVB, Claudia Ritter-Rupp. In diesem Jahr seien allerdings die Defizite umso mehr hervorgetreten. Kindergarten- und Schulschließungen sowie Kontaktbeschränkungen führten zu Störungen der psychosozialen Entwicklung.

Das habe sich in deutlich gestiegenen Anfragen und Fallzahlen, besonders im Alter von 12 bis 18 Jahren und jungen Erwachsenen zwischen 19 und 29 Jahren gezeigt. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns habe kurzfristig darauf reagiert. So habe man bei regionalem Bedarf zeitlich befristete Ermächtigungen ausgesprochen, die es Ärzten und Psychotherapeutinnen ermöglichten, auch ohne Zulassung mit den Kassen abzurechnen.