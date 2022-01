Kartellamt durchsucht Kabelhersteller - darunter Leoni

Das Bundeskartellamt hat wegen des Verdachts unerlaubter Preisabsprachen von Kabelherstellern mehrere Unternehmensstandorte in Deutschland durchsucht. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde in Bonn. Namen der betroffenen Firmen nannte er nicht.

Zuvor hatte der Autozulieferer Leoni in Nürnberg mitgeteilt, dass im Zuge von Ermittlungen des Kartellamts auch Standorte der Leoni-Gruppe durchsucht worden seien.

Verdacht auf Preisabsprachen bei Metallzuschlägen

Wie das Kartellamt mitteilte, bestehe der Verdacht, dass Unternehmen und Verbände unzulässigerweise Preise abgesprochen hätten. Dabei gelte aber die Unschuldsvermutung.

Leoni erklärte, es gehe darum, "dass Kabelhersteller die Berechnung branchenüblicher Metallzuschläge in Deutschland miteinander koordiniert haben sollen". Mit diesen Zuschlägen passen Kabelhersteller die Preise etwa für Kupfer oder Aluminium an den tagesaktuellen Börsenkurs an.

Leoni kündigte an, mit den Behörden zu kooperieren und die Vorwürfe zu prüfen.