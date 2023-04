Kartellamt: Apple kommt unter verschärfte Wettbewerbsaufsicht

Das Bundeskartellamt will nun auch Apple genauer auf die Finger schauen. Kartellamtspräsident Andreas Mundt erklärte in Bonn zu der Entscheidung in Sachen Apple, die "wirtschaftliche Machtposition" des Konzerns eröffne "vom Wettbewerb nicht hinreichend kontrollierte Verhaltensspielräume". Er verwies dabei unter anderem auf das wirtschaftliche Ökosystem rund um das iPhone.

Behörde moniert "marktbeherrschende Stellungen"

Apple verfüge "über marktbeherrschende, mindestens jedoch marktstarke Stellungen auf allen vertikal verbundenen Stufen ausgehend von Smartphones, Tablets und Smartwatches über die eigenen Betriebssysteme bis hin zum Apple App Store", argumentierte das Kartellamt.

Apple sieht sich ungerecht behandelt

Apple will den Schritt der Kartellbehörde nicht einfach so hinnehmen und will dagegen Berufung einlegen. "Die Einordnung des Bundeskartellamts stellt den harten Wettbewerb, dem Apple in Deutschland ausgesetzt ist, falsch dar", erklärte das Unternehmen.

Die Einschätzung der Behörde vernachlässige auch den Wert eines Geschäftsmodells, das die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer in den Mittelpunkt stelle. Apple werde weiter mit dem Bundeskartellamt zusammenarbeiten, "um die Bedenken zu verstehen".

Kartellamt wendet zusätzliche Vollmachten an

Das Kartellamt hatte 2021 mehr Vollmachten gegenüber Unternehmen mit marktübergreifendem Einfluss erhalten und kann ihnen seitdem Praktiken untersagen, die aus seiner Sicht den Wettbewerb gefährden.

Die Google-Mutter Alphabet wurde im Januar 2022 als ein solches Unternehmen eingestuft, der Facebook-Konzern Meta folgte im Mai und Amazon im Juli. Genauso wie Apple will der weltgrößte Online-Händler das nicht akzeptieren - die Beschwerde liegt beim Bundesgerichtshof. Zu Microsoft wurde eine Prüfung eingeleitet.

Ampel-Regierung will Kartellamt weiter stärken

Am heutigen Mittwoch brachte die Bundesregierung eine weitere Stärkung des Kartellamts auf den Weg. Das Kabinett gab grünes Licht für einen Gesetzentwurf, der laut Bundeswirtschaftsministerium zum Ziel hat, Störungen des Wettbewerbs abzustellen, damit Verbraucher von niedrigeren Preisen profitieren könnten. Das sei vor allem in Märkten mit nur wenigen Anbietern und auffälligen Preisentwicklungen wichtig.

"Wettbewerb ist das beste Mittel, um Verbraucherinnen und Verbrauchern vor ungerechtfertigten Preissteigerungen zu schützen", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Dies müsse aktiv durchgesetzt werden. Habeck will früheren Äußerungen zufolge vor allem verkrustete Strukturen in bestimmten Märkten wie der Mineralölbranche aufbrechen, in der Kunden hohe Spritpreise zahlen müssen.

Behörde soll Entflechtungen anordnen können

Die Überprüfung ganzer Branchen - die sogenannte Sektoruntersuchung - endete bisher meist mit einem Bericht der Bonner Behörde. Künftig soll das Kartellamt im Extremfall als letztes Mittel aber auch eine Entflechtung von Unternehmen anordnen können. Außerdem soll bei Kartellverstößen die Abschöpfung von Vorteilen, die dadurch für Unternehmen entstanden sind, leichter werden. Dieses Mittel ist bereits jetzt anwendbar, allerdings mit hohen rechtlichen Hürden. Diese sollen nun abgesenkt werden.

Wirtschaft warnt vor Marktgestaltung durch den Staat

Der Wirtschaft gehen diese Pläne zu weit. Chefjustitiar Stephan Wernicke von der Deutschen Industrie- und Handelskammer sprach von einem Paradigmenwechsel hin zu einer staatlichen Marktgestaltung. Die Bundesregierung verlasse damit die Grundprinzipien des europäischen Wettbewerbsrechts, wonach nur rechtswidriges Verhalten von Unternehmen sanktioniert werde.

Es werde letztlich eine Preis- und Konditionenaufsicht durch das Kartellamt angestrebt, was auch Unternehmen "im Klimaschutz oder in der Digitalwirtschaft" beunruhigen werde, so Wernicke. Sie könnten künftig vom Kartellamt beim Zugang zu Daten, der Formulierung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Trennung von Unternehmensteilen oder bei Lieferverpflichtungen reguliert werden, ohne dass es dazu noch ein Gesetz bräuchte.

Mit Informationen von dpa und Reuters