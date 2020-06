Karstadt Kaufhof: Sechs Standorte in Bayern auf Streichliste

Sechs Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof stehen in Bayern auf der Streichliste. Die Standorte sind demnach München mit drei Filialen (Stachus, Nordbad, OEZ - früher Karstadt), Ingolstadt und Nürnberg mit zwei Filialen (Karstadt an der Lorenzkirche und Karstadt Langwasser).

800 Beschäftigte betroffen

Direkt betroffen seien davon 800 Beschäftigte. Noch offen sei, so Verdi, wie es mit den Sports-Filialen und Karstadt Feinkost weitergeht. Auch über die Reisebüros wurde noch nicht entschieden. Die Gewerkschaft will in Bayern nun versuchen, gemeinsam mit Bürgermeistern um die Filialen zu kämpfen. Das größte Problem seien dabei die hohen Mietkosten. Hier soll der Kontakt zu den Immobilienbesitzern aufgenommen werden.