Karstadt-Kaufhof-Filialen schließen für immer

Bei fünf Filialen von Kaufhof und Karstadt bzw. Karstadt Sports in Bayern sind die Türen nun für immer zu – und zwar in Rosenheim, Ingolstadt und München. Dem harten Sanierungskurs des Warenhauskonzerns fallen deutschlandweit mehr als 40 Standorte zum Opfer. Rund 3.200 Beschäftigte verlieren dadurch ihren Job – knapp 400 davon in Bayern.

Abfindung oder Transfergesellschaft

Mitarbeiter haben die Wahl: Sie können eine Abfindung annehmen. Oder sie können in eine Transfergesellschaft mit Fortbildungskursen wechseln, um sich nicht gleich arbeitslos melden zu müssen. Eine neue Stelle zu finden im stationären Einzelhandel sei sehr schwer, heißt es bei der Gewerkschaft Verdi. Die Corona-Krise habe den Läden stark zugesetzt. Die Leute kaufen noch häufiger im Internet ein.

Zukunft unklar

Was aus den jetzt leerstehenden Filialen wird, ist in vielen Fällen noch unklar. Einer Studie der Beratungsfirma PWC zufolge wurden bei Warenhausschließungen in den vergangenen Jahren fast alle Immobilien umgebaut, manche sogar abgerissen und für andere Zwecke neu gebaut.

Einige Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof bleiben – entgegen der ursprünglichen Absicht – zumindest vorerst bestehen: so etwa in Nürnberg, Erlangen und in München am Stachus. Hier hatten die Hausbesitzer die Miete deutlich reduziert.