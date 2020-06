Karstadt-Kaufhof-Chef verlässt angeschlagenen Konzern

Stephan Fanderl war schon in den vergangenen Wochen trotz der sich zuspitzenden Krise beim Essener Warenhausriesen nicht mehr in Erscheinung getreten. Er habe sich auf einer Reha befunden und deshalb die Rettungsbemühungen von außen miterleben müssen, so Fanderl. Nun räumt er den Chefsessel bei Karstadt-Kaufhof und auch beim Mutterkonzern Signa.

Über Trennung wurde schon lange geredet

Bereits seit langem wurde über eine Trennung spekuliert. Fanderl soll dem österreichischen Eigner Signa selbst vorgeschlagen haben zu gehen. Galeria Karstadt Kaufhof soll nun zunächst von Finanzvorstand Miguel Müllenbach, dem Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz und dem vom Gericht bestellten Sachwalter Frank Kebekus geführt werden. Die Manager hatten schon seit Beginn des Schutzschirmverfahrens Anfang April de facto das Sagen bei dem Handelsriesen.

Die Corona-Krise sei ein schwerer Schlag für den Konzern, ließ Fanderl mitteilen, sie biete aber "auch die Chance auf eine Neuorientierung". In Unternehmenskreisen war von Konflikten Fanderls mit dem Eigentümer der Warenhauskette, dem österreichischen Milliardär René Benko, zu hören.

Gewerkschaft über Abgang nicht traurig

Bei den Arbeitnehmervertretern und bei Verdi dürfte der Abgang Fanderls wenig Bedauern auslösen. In Gewerkschaftskreisen wird dem Manager vorgehalten, bei der Sanierung einseitig auf Sparmaßnahmen und Personalabbau gesetzt zu haben und ein tragfähiges Zukunftskonzept für die Warenhäuser schuldig geblieben zu sein.

Der Handelsriese musste angesichts der Umsatzeinbrüche durch die Corona-Krise Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen. Der vorläufige Sachwalter Kebekus und der Generalbevollmächtigte Geiwitz kündigten inzwischen an, dass im Zuge der notwendigen Sanierung bis zu 80 der 172 Warenhäuser geschlossen werden könnten. Das würde auch das Aus für tausende Arbeitsplätze bedeuten.