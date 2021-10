Kapitalgedeckte Rente: Das planen SPD, Grüne und FDP

In ihrem Sondierungspapier haben SPD, Grüne und FDP festgelegt, dass die gesetzliche Rentenversicherung einen Kapitalstock von zunächst zehn Milliarden Euro aus Steuergeldern erhalten soll. Das wäre ein Schritt weg vom jetzt geltenden System der sogenannten Umlagefinanzierung.

Dieses System sieht vor, dass aus den laufenden Einnahmen der Rentenkassen die Renten bezahlt werden: Also vor allem aus den Beitragseinnahmen, die Berufstätige und ihre Arbeitgeber zahlen. Dazu kommen Steuerzuschüsse, sie machen inzwischen rund 30 Prozent der Einnahmen der Rentenkassen aus.

Prinzip der Kapitaldeckung bereits im Einsatz

Die Rentenkassen haben nur geringe Rücklagen, sie dienen dazu, Schwankungen kurzfristig auszugleichen. Kapital anzusparen ist nicht vorgesehen. Der jetzt geplante Kapitalstock könnte für Rentenzahlungen in späteren Jahren eingesetzt werden. Idealerweise würden damit auch Erträge erwirtschaftet, etwa durch eine Anlage in Aktien oder Anleihen.

Mit dem Prinzip der Kapitaldeckung arbeiten derzeit vor allem berufsständische Versorgungswerke, beispielsweise von Ärzten oder Rechtsanwälten, sowie Pensionsfonds oder private Rentenversicherungen.

Experte für Sozialrecht: "Ausgestaltung wichtig"

Professor Axel Börsch-Supan, Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München, findet die Ideen für eine Kapitaldeckung in der Rente grundsätzlich interessant. Es komme aber auf die genaue Ausgestaltung an: "Ob das funktionieren kann, lässt sich noch überhaupt nicht beurteilen, weil wir keine Einzelheiten kennen und der Teufel steckt im Detail."

Wichtig sei, dass ein Renten-Kapitalstock professionell und möglichst frei von staatlichem Einfluss gemanagt wird. Ein Vorbild sei Schweden, sagt der Rentenexperte. "Da war der Staat nur Geburtshelfer und die arbeiten jetzt eigenständig." Wie viel Unabhängigkeit vor allem SPD und Grüne einem Renten-Fonds zugestehen wollen, lasse sich noch nicht abschätzen.

Rentenexperte: "Ungeklärte Finanzierung"

Börsch-Supan sieht auch noch Klärungsbedarf, wie die Milliarden finanziert werden sollen, die SPD, Grüne und FDP in einen Kapitalstock stecken möchten. Weil das Geld aus dem Staatshaushalt kommen soll, könnte die Finanzierung auf eine höhere Neuverschuldung hinauslaufen. Denn höhere Steuern hat vor allem die FDP ausgeschlossen.

Hier hakt der Sozialverband VdK bei seiner Einschätzung der Kapitaldeckungs-Pläne ein: "Die zehn Milliarden Kapitalstock aus dem Bundeshaushalt sind eine interessante Idee, aber ohne Vermögensabgabe oder Steuererhöhungen für Reiche wohl nicht zu finanzieren", erklärt der VdK.

Auch der Sozialverband VdK sieht also in einem Kapitalstock eine Möglichkeit, die Rentenkassen zu stabilisieren. Er warnt aber gleichzeitig, dass es unklar sei, wer das Risiko einer Krise am Kapitalmarkt tragen soll. In Schweden springe dann der Steuerzahler ein, heißt es vom VdK. In Großbritannien hingegen gebe es "eine Generation armer Rentner".

Frage des Zeitpunkts für Teil-Umstieg der Rentenfinanzierung

Der Renten-Experte Börsch-Supan mahnt bei Plänen für eine Kapitaldeckung in der Rente auch an, auf den richtigen Zeitpunkt zu achten. Günstig sei ein solcher Teil-Umstieg dann, wenn viele junge Gutverdiener neu als Beitragszahler in die Rentenversicherung kommen und möglichst wenige Ältere ihre Rente antreten. Derzeit sei genau das Gegenteil der Fall.

Denn die sogenannten Baby-Boomer beginnen, in Rente zu gehen, während die Einkommen der neuen, jüngeren Beitragszahler nicht gerade überdurchschnittlich sind, sagt der Wirtschaftswissenschaftler: "Jetzt ist der ungünstigste Zeitpunkt überhaupt." Klüger wäre es seiner Ansicht nach, einen Umstieg in Richtung Kapitaldeckung dann anzugehen, "wenn die Baby-Boomer-Generation abtritt".

Stabilisierung der Rente zugesagt

Während die Pläne für eine Kapitaldeckung in der Rente noch viele Fragen offenlassen, haben sich SPD, Grüne und FDP beim Rentenniveau klar festgelegt. Die rechnerische Verhältniszahl von durchschnittlichen Löhnen zu Durchschnittsrenten, die derzeit bei 48 Prozent liegt, werde gesichert, heißt es im Sondierungspapier.

Das wiederum bedeutet, dass es dabei bleibt, dass ein Anstieg der Durchschnittslöhne mit einem Jahr Verzögerung auch die Renten steigen lässt. Fürs kommende Jahr sei deshalb "ein ordentliches Plus" zu erwarten, hatte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, kürzlich erklärt.

Dieses Jahr hat es in Westdeutschland hingegen keine Rentenerhöhung gegeben, weil die Corona-Krise die Löhne vergangenes Jahr gedrückt hat. Anders in Ostdeutschland: Dort sind die Renten im Juli um 0,72 Prozent gestiegen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Rentenwerte in Ost und West noch nicht angeglichen sind. Diese Angleichung wird weiter schrittweise vollzogen.