Kanzlei verklagt Audi auf Schadensersatz

Klappern gehört zum Geschäft beim Rechtsdienstleister myRight. Schon vor rund einem Jahr ließ die Anwaltsgesellschaft öffentlichkeitswirksam eine Busladung voll VW-Kläger vor das Landgericht Braunschweig bringen, um dann die Kisten mit den Klagen einzureichen. Und nun hat myRight Audi im Visier.

Verfahrensökonomische Gründe

Hinter myRight verbirgt sich die renommierte US-Kanzlei Hausfeld, die sich in Jahrzehnten eine Kompetenz bei Sammelklagen in den USA erarbeitet hat. Allerdings gibt es in Deutschland nach wie vor keine Sammelklagen, auch wenn myRight dies gerne so nennt. Trotzdem bündelt MyRight auch in Deutschland die Klagen. Das Landgericht muss dann schon aus verfahrensökonomischen Gründen, diese gemeinsam verhandeln und entscheiden.

Unterschied zur Musterfeststellungsklage

Wer sich als Diesel-Besitzer einem solchen Dienstleister anschließt, hat den Vorteil, dass für ihn auch im Falle einer Niederlage keine Kosten für Gericht oder Anwälte anfallen. Ist die Diesel-Klage erfolgreich, bekommt er dafür aber auch nicht den vollen Schadensersatz.

Die Kanzlei behält dann rund ein Viertel der Summe für sich. Bei der neuen Musterfeststellungsklage, die ab morgen möglich ist, haben betroffene Dieselbesitzer ebenfalls kein Prozessrisiko. Allerdings bekommen sie daraus auch kein Geld, sondern im günstigsten Fall die Feststellung, dass Volkswagen fehlerhaft gehandelt hat. Die konkrete Schadenshöhe muss jeder Dieselbesitzer dann in einem weiteren Verfahren einklagen.