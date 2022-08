Ewige Konkurrenz: Kann Puma Adidas nun schlagen?

Der Bruder-Kampf zwischen Adolf "Adi" Dassler und Rudolf Dassler, aus dem die beiden Unternehmen Adidas und Puma hervorgegangen sind, ist an sich längst ein Fall für die Konzern-Geschichtsbücher. Doch die beiden Weltkonzerne liegen nicht nur in Herzogenaurach in Sichtweite nebeneinander, sondern kämpfen weiter auch um Marktanteile. Dabei hat Puma augenscheinlich aktuell die Nase vorne. Die Raubkatze erhöhte zuletzt ihre Umsatz-Prognose für das laufende Jahr. Die drei Streifen korrigierten sie nach unten.

Warum Puma aktuell mehr wächst als Adidas

Wirklich aussagekräftig ist das aber nur bedingt. Bei Prognosen spielen Prozentpunkte eine wichtige Rolle, Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr. Dabei gewinnt Puma. Beim Grundstock, dem Umsatz und Gewinn an sich, liegen aber weiter Welten zwischen den Konkurrenten: Adidas machte im durchwachsenen zweiten Quartal dieses Jahres trotzdem 5,6 Milliarden Euro, Puma zwei Milliarden Euro.

Der Sportartikelhersteller mit der Raubkatze als Logo hat Glück nach dem Unglück. Vor der Pandemie bekam Puma in China nicht so recht einen Fuß auf den Boden, während Adidas dort fast jeden dritten Euro seines Umsatzes machte. Nun zeigen sich die Schattenseiten des chinesischen Marktes.

Zuerst hatte dort ein Boykott-Aufruf gegen westliche Marken Adidas massiv zugesetzt, aktuell außerdem die weiter rigiden Corona-Lockdowns. Puma wächst währenddessen im wichtigen Markt Nordamerika und auch zuhause in Europa. Beide Märkte haben die Corona-Pandemie, vorerst wenigstens, hinter sich gelassen.

Wo liegen die Chancen von Puma?

Puma-Chef Björn Gulden trat 2013 seinen Job in Herzogenaurach mit dem Versprechen an, sein neues Unternehmen zur schnellsten Sportmarke der Welt zu machen – mit Erfolg. Dabei half ihm die vergleichbar wendige Größe seines Unternehmens. Gulden verlieh der Raubkatze ein deutlich kantigeres Image, was vor allem im Lifestyle-Bereich gut ankam. Aber auch sportlich konnten die Herzogenauracher punkten, etwa bei der letzten Fußball-Europameisterschaft, bei der Italien mit der Raubkatze auf dem Trikot gewann.

Die wirklich revolutionären Innovationen im Sportbereich kamen dabei aber bisher eher von Adidas – etwa die Boost-Sohle. Die verkauft sich nun schon fast zehn Jahre lang millionenfach. Diese Innovationskraft ließ unter Kasper Rorsted als Chef nach, bemängelten auch Aktionärsvertreter.

Was hat Rorsted bei Adidas bewirkt?

Rorsted trat als Herr der Zahlen 2016 seine Stelle an der Spitze von Adidas an und hat auch Adidas profitabler gemacht, die Margen verbessert und damit mehr Euro aus jedem verkauften Schuh geholt. Außerdem stieg der Börsenkurs mit ihm anfangs stark an. Das "Manager Magazin" erklärte den Dänen 2019 deswegen zum "Manager des Jahres".

Zuletzt legte Rorsted mit dem Verkauf von Reebok den wohl größten Fehlkauf des Unternehmens zu den Akten. In der Pandemie verließ Rorsted aber das strategische Glück. Der Aktienkurs hatte sich im vergangenen Jahr fast halbiert. Aus dem Haus waren immer wieder kritische Stimmen über seinen Führungsstil zu hören.

Will Puma Adidas überhaupt schlagen?

Um Adidas auch nur nahe zu kommen, müsste Puma in kürzester Zeit exponentiell wachsen. Das hatte der Konzern unter dem damaligen Chef Jochen Zeitz Ende der 1990er-Jahre schon einmal geschafft. Zeitz führte den Sportartikelhersteller vom Ramschtisch-Niveau in die Spitze der Sportartikelwelt. Nach dem steilen Aufstieg ging es für das aufgeblähte Unternehmen Puma dann aber ebenso steil bergab.

Vielleicht auch deswegen gibt sich Puma-Chef Björn Gulden um einiges moderater und hat selbst in seinen nun schon fast zehn Jahren als Vorstandsvorsitzender noch nie den Aufschluss zum Konkurrenten Adidas als Ziel ausgegeben oder auch nur darüber gescherzt. Puma solle viel mehr nachhaltig und gesund wachsen. In örtlicher Nähe, aber doch in weitem Abstand zum aktuell strauchelnden Konkurrenten.