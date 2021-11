Kaniber will Schweinebauern helfen - aber wie?

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat sich mit Schweinebauern getroffen, um über deren Lage zu sprechen. Der Grund: Der Schweinefleisch-Markt steckt in seiner schlimmsten Krise seit Jahrzehnten.

Ende Oktober im Münchner Hofgarten: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landwirtschaftsministerin Kaniber werben mit Grillzange und Werbetransparent für regionales Schweinefleisch – und rufen gemeinsam mit dem Bauernverband dazu auf, auch im Winter zu grillen. "Grillen geht immer" hieß die Aktion, der Hintergrund war ungleich ernster. Es war ein Versuch, den weiterhin schleppenden Schweinemarkt anzukurbeln. Das Resultat einer Krise, die viele Schweinehalter als die gravierendste seit Jahrzehnten beschreiben.

Kaniber: "Überleben der Erzeuger und Mäster steht auf dem Spiel"

Nun traf sich Landwirtschaftsministerin Kaniber mit ihrem Amtskollegen Peter Hauk (CDU) aus Baden-Württemberg sowie Vertretern der Ferkel- und Schweinefleischerzeuger am Donnerstagmittag zum Krisengespräch. Und machte deutlich: Es braucht schnelle Lösungen, um die angespannte Branche zu entlasten. Das "Überleben der Erzeuger und Mäster steht auf dem Spiel", sagte Michaela Kaniber.

Auch die fehlenden Volksfeste ruinieren den Markt

Wegen der Corona-Pandemie war in Deutschland zeitweise weniger geschlachtet worden, was zu einem sogenannten Schweinestau führte, heißt: Erzeugern gelang es nicht, ihre Tiere an die Schlachthöfe abzugeben, was zu einem Überangebot an Schweinen und Ferkeln führte. Zusätzlich lies die wegen Corona zumindest zeitweise geschlossene Gastronomie die Nachfrage schwinden – die ausgefallenen Volkfeste, Weihnachtsmärkte und die wetterbedingt schlechte Grillsaison 2021 verstärkten diesen Effekt.

Als dann im September 2020 die Afrikanische Schweinepest erstmals in Deutschland nachgewiesen wurde, setzte China den Import von deutschem Schweinefleisch aus. Zuvor war ein Viertel aller deutschen Schweinefleisch-Exporte auf China entfallen. Die Folge: der Preis für Schweinefleisch brach ein.

Ferkelerzeuger bekommen nur 20 Euro pro Tier – Insolvenz droht

Zwar ist der Schweinestau wieder behoben – trotzdem bekommen Erzeuger aktuell nur 1,25 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht.

Ferkelerzeuger und Mäster Jürgen Donhauser aus der Oberpfalz war beim Gespräch zwar nicht dabei, bestätigt aber gegenüber BR24: Es herrsche "Untergangsstimmung". Um kostendeckend wirtschaften zu können, müsste der Landwirt ein Ferkel für 60 Euro verkaufen. Aktuell bekomme er aber nur 20 – das mache 40 Euro Verlust pro Tier. "Da kosten ja sogar Stofftiere mehr", sagt der Landwirt. Nachdem schon sein Sohn aufgegeben habe, drohe ihm in Kürze die Insolvenz.

Kaniber und Hauk: Keine klaren Beschlüsse

Trotz der dramatischen Lage: Klare Beschlüsse wurden beim heutigen Gespräch mit Erzeugern nicht gefasst. Zumindest will Kaniber sich dafür einsetzen, dass die bereits gewährte Corona-Überbrückungshilfe III schnell ausgezahlt wird.

Ziel: Tierwohlgerechtes, regionales Fleisch besser vermarkten

Vor allem aber gelte es, tierfreundlich erzeugtes Fleisch besser zu vermarkten. Es sei wichtig, dass der höhere Verbraucherpreis auch bei den Erzeugern ankäme, die schließlich den Mehraufwand hätten. Mittel könnte etwa eine Tierwohlprämie sein, so die Landwirtschaftsministerin.

Vor allem appellierte sie an die Verbrauchenden, gezielt regionales Fleisch zu kaufen. Helfen könnten dabei regionale Herkunftsbezeichnungen. Es gelte, solches Fleisch "regelrecht zu promoten".

"Ausstiegsprämie" nicht in Sicht

Derweil sind einige Landwirte so verzweifelt, dass der Wunsch nach einer "Ausstiegsprämie" wächst. Wie bereits in den Niederlanden umgesetzt, bekommen Landwirte Geld, wenn sie sich dafür entscheiden, die Hoftore zu schließen.

Auch Ferkelerzeuger Jürgen Donhauser etwa würde gern raus aus der Branche – wegen laufender Kredite auf einen neuen Stall könne er ohne diese Prämie jedoch nicht aufhören. Landwirtschaftsministerin Kaniber allerdings lehnt die Prämie ab. Wenn hierzulande mehr Landwirte aufgäben, dann öffne dies das Tor für billig produziertes Fleisch aus dem Ausland. Es gelte also stattdessen, die heimische Produktion zu stärken.

Schon jetzt haben laut Bauernverband 45 Prozent der bayerischen Schweinehalter aufgeben müssen – innerhalb von 10 Jahren.