K&L muss saniert werden

Mit Hilfe des Sanierungsexperten, der bereits bei Escada, Laurél und Wöhrl aktiv war, soll eine Sanierung in Eigenregie gelingen.

Gehälter bis zum Jahresende gesichert

Das Modeunternehmen beschäftigt in Süddeutschland 1.200 Mitarbeiter an insgesamt 57 Standorten, von denen nun einige zur Disposition stehen. Die Kosten seien insgesamt zu hoch, heißt es. K&L will das Lieferantennetz und die Sortimente jetzt straffen.

Investoren gesucht

Außerdem sucht die Chefetage nach Investoren. In den einzelnen Filialen laufen die Geschäfte zunächst weiter. Aber seit gut einem Jahr ist klar, dass das Unternehmen sparen und beim Geschäftsmodell umsteuern muss.

Konkurrenz durch Online-Handel

Die gesamte Modebranche leidet darunter, dass immer mehr Kunden online bestellen. Internationale Modekonzerne drängen auf den deutschen Markt und wegen der vielen Discounter stehen die Preise seit längerem unter Druck. K&L will nun den Online-Handel forcieren, ähnlich wie Gerry Weber. Ob diese Strategie erfolgreich sein wird, bleibt offen.

1962 wurde im oberbayerischen Weilheim die erste Filiale von K&L Ruppert gegründet. Noch heute befindet sich dort der Stammsitz, auch wenn sich Karl Ruppert längst zurückgezogen hat. Vor einem Jahr hatte Finanzvorstand Jens Bächle das Unternehmen gekauft, nun fehlt ganz offensichtlich das Geld.