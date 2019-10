08.10.2019, 18:32 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Kampf um Tarif für Gebäudereiniger: Auftakt-Aktion in Nürnberg

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat in Nürnberg seine bundesweite Kampagne zur Tarifbindung im Gebäudereiniger-Handwerk gestartet. Die Aktion fand am am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg statt.