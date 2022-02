Kampf um Jobs bei insolventem Automobilzulieferer DGH in Hof

Rund 300 Menschen haben am Nachmittag in Hof für die Zukunft des insolventen Automobilzulieferers DGH Group demonstriert. Zur Kundgebung mit dem bayerischen IG-Metall-Chef Johann Horn vor den Werkstoren der insolventen Gießerei war ein Großteil der rund 250 Mitarbeiter gekommen. Auch Mitarbeiter anderer oberfränkischer Unternehmen sowie Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD), Landrat Oliver Bär (SPD) und weitere Politiker der Region nahmen an der Veranstaltung teil.

Vorwurf: Nur auf VW und Verbrennungsmotor gesetzt

Sie appellierten gemeinsam an den neuen Eigentümer des Firmengebäudes, auch die Belegschaft zu übernehmen und zusammen mit den Mitarbeitern neue Produkte zu entwickeln. Deutliche Kritik übten die IG-Metall-Vertreter an der früheren DGH-Geschäftsleitung: Sie habe trotz mehrfacher Aufforderung durch den Betriebsrat die Umstellung auf die E-Mobilität verpasst und keine Innovationen umgesetzt. "Die Firmenleitung hat nichts gemacht. Wir haben als einzigen Kunden nur VW und produzieren auch nur Teile für Verbrennungsmotoren", so Betriebsratschef Suphi Gezer im BR-Gespräch.

Politik spricht von einem "Desaster" für die Region

Oberbürgermeisterin Döhla und Landrat Bär sicherten Unterstützung zu. Johann Horn, der Bezirksleiter der IG Metall für Bayern, forderte einen Runden Tisch mit Insolvenzverwaltung, Politik und IHK. "Wir brauchen die Arbeitsplätze hier. Wir sind nicht in München, Stuttgart oder Wolfsburg, sondern in Hof. Und wenn hier so ein Unternehmen mit 250 Menschen kaputt geht, ist es ein Desaster."

Mitarbeiter erleben zweite Insolvenz der DGH-Group

Sebastian Glaser, Sprecher des Insolvenzverwalters Franz-Ludwig Danko, betonte auf der Gewerkschafts-Kundgebung die hohe Leistungsbereitschaft der rund 250 Mitarbeiter in Hof, die bereits die zweite Insolvenz der DGH-Group mitmachen müssen. Der Insolvenzverwalter stehe zwar im Gespräch mit dem neuen Eigentümer des Gebäudes, aber seine genauen Pläne kenne man nicht.

Das Gebäude gehörte seit längerem nicht mehr dem Gießerei-Unternehmen DGH, sondern einem Finanz-Investor aus den USA. Dieser habe die Firmengebäude inzwischen an eine andere Gießerei, die AE Group aus Thüringen, verkauft.

Produktion in Hof soll Ende 2022 stillliegen

Momentan müsse man davon ausgehen, dass zum Jahresende die Produktion in Hof stillgelegt wird. Die DGH-Group hatte im Sommer 2020 Insolvenz angemeldet – zum zweiten Mal nach 2012. Ursprünglich war 2003 der Spatenstich für die Gießerei als erstem Betrieb im neuen Automobilzulieferer-Park Hof gesetzt worden – damals von einem spanischen Unternehmen, das aber dann einige Jahre später Insolvenz anmelden musste. Dann wurde das Werk in Hof von der DGH-Group übernommen.