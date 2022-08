Kampf gegen Geldwäsche: Durchwachsene Noten für Deutschland

Wissenschaftler gehen davon aus, dass in Deutschland rund 100 Milliarden Euro gewaschen werden – Jahr für Jahr. Ein Betrag, der etwa einem Fünftel des Bundeshaushalts 2022 entspricht. Und weniger als ein Prozent von diesen 100 Milliarden bekommen Ermittler zu Gesicht. Der Rest liegt im Dunkeln. Das Geld stammt aus illegalen Quellen wie dem Drogen-, Waffen- und Menschenhandel. Es geht also um die Erträge der organisierten Kriminalität.

Geldwäsche: Fachleute sehen Umsetzungsproblem

Das Bewusstsein für die Größe des Problems ist in Deutschland offenbar vorhanden, aber bei der Umsetzung hapert es: So lässt sich ein aktueller Bericht der Financial Action Task Force (FATF) zusammenfassen, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Das Expertengremium ist bei der Industrieländer-Organisation OECD angesiedelt und gilt als das wichtigste seiner Art auf internationaler Ebene. Die Fachleute bescheinigen der Bundesrepublik, in den vergangenen Jahren durchaus Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht zu haben.

Experten fordern mehr Ressourcen für Anti-Geldwäsche-Einheit

Als Beispiel nennen sie Mechanismen, mit denen die Zusammenarbeit von Bund und Ländern verbessert werden soll. Außerdem wird Deutschland dafür gelobt, dass die Rolle der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU gestärkt worden sei. Allerdings brauche sie geeignete Werkzeuge, um aus der Menge an Daten diejenigen herauszufiltern, die strafrechtlich relevant sein könnten.

Banken melden der FIU Finanzgeschäfte, die ihnen verdächtig erscheinen. Und solche Meldungen gehen in großer Zahl ein: 2020 waren es mehr als 140.000, bei stark steigender Tendenz im Laufe der zurückliegenden Jahre.

Risiken durch dubiose Immobiliengeschäfte

Nach wie vor sei die Zahl der ermittelten Fälle geringer als angesichts des Risikoprofils Deutschlands zu erwarten wäre, schreiben die internationalen Fachleute. Denn wirtschaftliche Bedeutung und internationale Vernetzung machen die Bundesrepublik dem Bericht zufolge auch für Menschen attraktiv, die Geld aus kriminellen Quellen einen legalen Anstrich geben wollen – beispielsweise durch dubiose Immobiliengeschäfte oder mithilfe von Glückspielangeboten.

Task Force für bessere Koordinierung der Aufsichtsbehörden

Und genau auf diesem Feld, der Kontrolle des "Nichtfinanzsektors", sieht die Task Force große Probleme. Der Grund: Mehr als 300 Behörden seien auf Landesebene für die Aufsicht dieses Sektors zuständig. Eine Zahl, die auch das Bundesfinanzministerium nennt. Vor diesem Hintergrund bleibe die Koordinierung der Länder in dieser Sache "herausfordernd", wie es die Task Force formuliert.

Lindner will bei Finanzkriminalität "dicke Fische" fangen

Insgesamt stellen die Fachleute Deutschland also ein durchwachsenes Zeugnis aus. Dass die Bundesrepublik keine Bestnoten erhalten würde, hat sich schon vor Bekanntgabe des Berichts abgezeichnet. Es dürfte also kein Zufall gewesen sein, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in dieser Woche bereits Vorschläge für einen verbesserten Kampf gegen Geldwäsche gemacht hat. Lindner geht es nach eigenen Worten darum, endlich die "dicken Fische" ins Netz zu bekommen.

Ist ein neues Bundesfinanzkriminalamt die Lösung?

Erreichen will Lindner dieses Ziel, indem die Kompetenzen gebündelt werden – und zwar auf Bundesebene. Kernstück seines Konzepts ist ein neues Bundesfinanzkriminalamt, das umfangreiche Ermittlungsbefugnisse im Kampf gegen Geldwäsche bekommen soll. Die Behörde soll den Spuren von mutmaßlich kriminell erworbenem Vermögen nachgehen – also den Hintermännern auf die Schliche kommen.

Außerdem schlägt der Minister vor, der Aufsicht über den "Nichtfinanzsektor" eine klare Struktur zu geben. Heißt konkret: Eine Zentralstelle auf Bundesebene soll eingerichtet und die Zahl der Landesaufsichtsbehörden verringert werden.

Zum Artikel: "Lindner plant neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche"

Länder kritisieren Lindners Pläne

Doch in den Ländern gibt es Zweifel, ob mit einer neuen Behörde wirklich etwas gewonnen wäre. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) wird im "Handelsblatt" mit den Worten zitiert, der Bund verfüge bereits über große Behörden, die sich dem Thema widmen könnten. Die Lösung liege nicht in einer zusätzlichen "Mammutbehörde". Und aus Nordrhein-Westfalen heißt es, wichtig sei, dass die Zuständigkeiten der Steuerverwaltung der Länder nicht angetastet würden.

Ampel will Kampf gegen Geldwäsche verstärken

In der Ampelkoalition herrscht weitgehend Einigkeit, dass Deutschland mehr gegen Geldwäsche tun muss. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch hält es für richtig, "sich auf die großen Fische zu konzentrieren" und "dem deutschen Flickenteppich bei der Aufsicht Struktur zu geben". Ähnliche Signale kommen aus der SPD-Fraktion. Der Innenpolitiker Sebastian Fiedler macht aber im Deutschlandfunk-Interview auch deutlich, dass er eine zusätzliche Bundesbehörde für keine gute Idee hält. Nötig sei stattdessen, den Zoll und dessen polizeiliche Teile besser zu organisieren.

Im Koalitionsvertrag haben sich die Ampel-Parteien jedenfalls darauf verpflichtet, den Kampf gegen die Geldwäsche zu verstärken. Dort heißt es: "Mögliche Empfehlungen aus der FATF-Deutschlandprüfung werden wir wo nötig zügig in deutsches Recht umsetzen." Ob es wirklich so schnell geht, ist angesichts anderer Großbaustellen wie Gaskrise und Inflation offen. Doch mit dem Bericht der internationalen Task Force ist der Druck auf die Koalition gestiegen, kriminelle Vermögensquellen versiegen zu lassen.