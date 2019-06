Kampf dem Sonnenbrand: UV-Schutz bei Schirmen

Die Sonne sticht, die Hitze flirrt: Nichts wie Schutz suchen unter einem Sonnenschirm! Doch wer einen farbigen Sonnenschirm gewählt hat, merkt oft schnell, welche Qualität der erworbene Sonnenschirm hat. Hier gibt es große Unterschiede in der Stoffqualität und das macht sich nicht nur dadurch bemerkbar, wie schnell ein farbiger Sonnenschirm ausbleicht.

"Bei gewissen Sonnenschirmen kann auch das UV-Licht hindurchdringen, weil das von der Webart dieses Sonnenschirms abhängt." Professor Bernadette Eberlein, Dermatologin an der Hautklinik der Technischen Universität München am Biederstein

Dunkle Stoffe schützen besser vor der Sonne

So kann der Aufenthalt unter einem schattenspendenden Sonnenschirm trügerisch sein, denn ob er vor Sonnenstrahlung schützt, hängt von der Qualität ab. Ronald Kästner von der Firma BEO in München ist Fachmann für Markisen und Sonnenschirme. Er erklärt, auch die Sonnenschirme und Markisenstoffe sind in UV-Schutz-Klassen unterteilt, die sich an denen der Sonnenschutzcremes orientieren.

"Wir haben verschiedene UV-Schutzklassen ab 50 aufwärts, je dunkler ein Stoff, desto besser ist er in Richtung UV-Schutz, der helle Stoff macht 40, der andere 80." Ronald Kästner, Firma BEO

Je höher der Schutzfaktor, desto besser

Der UV-Wert von Textilien wird in der Regel mit UPF angegeben, das ist die Abkürzung von Ultraviolet Protection Factor. Als Richtlinie gilt: Ein UPF zwischen 15 und 24 ist ein geringer Schutz, die meisten Schirme haben einen Schutz von 25 bis 50, was bedeutet, dass es ein hoher Schutz ist, Stoffe mit über 50 UPF filtern die UV-Strahlen hervorragend.