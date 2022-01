Kampf dem Plastikmüll: Was bringen die Neuerungen ab 2022?

Fast 19 Millionen Tonnen privaten und gewerblichen Verpackungsmüll, pro Jahr, hat das Umweltbundesamt (UBA) kürzlich auf die Waage gebracht. Auch 2021 haben es die Deutschen wieder geschafft, den Rekordwert vom Vorjahr nochmal leicht zu toppen. Und weil es immer zwei Jahre dauert, bis auch der letzte leere Joghurtbecher in die Bilanz einfließt, ist das gesteigerte Hygienebedürfnis, im Zuge der Pandemie, bei diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt.

Im Wesentlichen gibt es drei Gründe, warum immer mehr Verpackungs- und vor allem Plastikmüll anfällt: Die vielen Einwegprodukte, der boomenden Onlinehandel und die Zunahme der Singlehaushalte, was zu kleineren Portionen und mehr Umverpackung führt. Gerade bei den Einwegverpackungen, sollen ab 2022 einige Neuerungen den Trend zumindest stoppen.

Endlich endgültig: Das Verbot der Plastiktüte

Schon lange beschlossen und in 2022 auch umgesetzt: Das Aus der klassischen Plastiktüte im Einzelhandel. Während viele andere Länder weltweit, bereits vor Jahren, den Verkauf oder Vertrieb von petroleumbasierten Kunststofftüten untersagt haben, setzte man in Deutschland lange auf Freiwilligkeit. Das endgültige Verbot hat aber selbst für viele Umweltschützer eher symbolischen Charakter. Schließlich machten die herkömmlichen Plastiktüten zuletzt nur noch ein Prozent des deutschen Kunststoffverbrauchs aus, erklärte der WWF.

Papiertüten sind übrigens kein umweltfreundlicherer Ersatz. Da diese schneller reißen, schneiden sie in der Ökobilanz sogar schlechter ab.

Nach wie vor erlaubt: Hemdchenbeutel

Die stabileren Plastiktaschen, die auf Mehrfachverwendung ausgelegt sind, können weiterhin angeboten werden. Das gilt allerdings auch für die so genannten Hemdchen- oder Knotenbeutel. Über drei Milliarden dieser dünnen Plastiktüten, rechnet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor, werden jährlich in Deutschland verbraucht. Vorwiegend in den Obst- und Gemüseabteilungen der Supermärkte und Discounter, obwohl es mittlerweile auch Mehrwegnetze gibt. Discounter ALDI verlangt für jeden Hemdchenbeutel immerhin einen Cent, der aber mehr symbolischen Charakter haben dürfte.

Frankreich geht ab dem 1. Januar schon einen Schritt weiter: Viele Obst- und Gemüsesorten, wie Gurken, Zwiebeln, Kartoffeln, Paprika, Äpfel, Birnen oder Orangen, dürfen dann nicht mehr in Plastik verpackt verkauft werden. Bis spätestens 2026 dürfen auch empfindlichere Produkte, beispielsweise Kirschtomaten, Pilze, Beeren oder Salate, nicht mehr in einer Plastikverpackung angeboten werden. Frankreich möchte mit dem Verbot mehr als eine Milliarde Plastikverpackungen jährlich einsparen.

Pfandlücken werden geschlossen

Bei den Plastik-Getränkeverpackungen werden jetzt unlogische Pfandlücken geschlossen. Bislang gab es beispielsweise Fruchtsaftschorlen mit Kohlensäure nur in Pfandflaschen, Schorle ohne Kohlensäure dagegen nicht. Auch für Getränke in Dosen gab es Ausnahmen, die für den Verbraucher wenig nachvollziehbar waren. Künftig muss für alle Getränkeflaschen aus Einwegplastik und auch Dosen Pfand entrichtet werden. Nur für Milch oder Milcherzeugnisse gilt eine Übergangsfrist bis 2024. Und auch Getränkekartons bleiben von Pfandpflicht ausgenommen, was Umweltschützer kritisieren.

Das eigentlich Ziel, welches auch im Verpackungsgesetz von 2019 so festgeschrieben war, eine Mehrwegquote von 70 Prozent bei allen Getränken zu erreichen, dürfte damit aber weiter verfehlt werden. Aktuell liegt die Mehrwegquote im Getränkebereich – Wasserflaschen, Bier, Saft etc. – lediglich bei etwas über 41 Prozent. Alles andere ist Einweg mit Pfand.

Recyclingquote steigt: Auch für Plastik

Auch beim Recycling für Verpackungen werden 2022 in Deutschland die Zügel nochmal angezogen. Ab 1. Januar müssen zum Beispiel jeweils 90 Prozent der gesammelten Verpackungen aus Eisenmetallen, Aluminium, Glas sowie Papier, Pappe und Kartons wiederverwendet werden. Das sind fünf Prozent mehr als bisher. Und auch für Getränkekartons – also meist Milch- oder Saftverpackungen – steigt die Recycling-Quote auf 80 Prozent.

Für Glas, Papier und Metall, konnte Deutschland aber bereits ein hohes Niveau beim Recycling vorweisen. Laut Bundes-Umweltministerium (BUM) übertreffen die derzeitigen, durchschnittlichen Recyclingquoten sogar jetzt schon die neuen Vorgaben für die genannten Stoffe.

Aber wie sieht es aus, bei der Wiederverwertung von Kunststoffen, also den Plastikverpackungen, die wir im gelben Sack, der gelben Tonne oder in den Containern auf den Wertstoffinseln sammeln? In diesem Bereich hat sich in den letzten Jahren am meisten getan. Schließlich wurde zurecht kritisiert, dass die gesetzlichen Vorgaben viel zu niedrig angesetzt waren. Jahrelang ist weit mehr als die Hälfte einfach verbrannt worden. Das hat sich laut Umweltbundesamt geändert. Ab Januar liegt die Mindest-Recycling-Quote für Verpackungen aus Plastik bei 63 Prozent statt der bisherigen 58,5 Prozent.

Vorreiter: Tübingen erhebt Einwegsteuer

Viele Städte und Gemeinden dürften interessiert beobachten, wie die Stadt Tübingen in Baden-Württemberg ab Januar eine kommunale Gebühr für Einwegverpackungen umsetzt. Boris Palmer, Tübingens grüner Oberbürgermeister, will damit ganz gezielt gegen den zunehmenden Müll vorgehen. Händlerinnen und Händler müssen dann 50 Cent extra für jeden Coffee-to-go-Becher oder Plastikteller bezahlen sowie weitere 20 Cent für Einwegbesteck.

Da die Abgabe auf den Verkaufspreis umgeschlagen werden dürfte, könnte das eine steuernde Wirkung haben. Schließlich kostet die Müllentsorgung im öffentlichen Bereich und das Mehraufkommen, gerade durch Einwegverpackungen, die Kommunen jährlich mehrere hundert Millionen Euro.

Noch anhängig ist jedoch ein Normenkontrollantrag beim Mannheimer Verwaltungsgerichtshof. Den hat eine Tübinger Franchise-Nehmerin des McDonald`s-Konzerns gestellt. Die Fast-Food-Kette betrachtet die geplante Einwegsteuer als "unverhältnismäßig" und im Sinne eines modernen Umweltschutzes "nicht zielführend". Eine Entscheidung steht noch aus und dürfte frühestens Ende März fallen. Das könnte dann Signalwirkung für andere Städte haben.

Bamberg will vielleicht Einweg-Verpackungssteuer einführen

Auch im oberfränkischen Bamberg gibt es Überlegungen, eine Einweg-Verpackungssteuer einzuführen. Mit der Kampagne „1wegfrei bis 23“ soll aber auch ein einheitliches Mehrwegsystem in der Gastronomie eingeführt werden.