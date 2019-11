26.11.2019, 17:00 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Kahlschlag bei Audi: Tausende Stellen fallen weg

Audi baut bis 2025 insgesamt 9.500 Stellen an deutschen Standorten ab, will aber in anderen Bereichen bis zu 2.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2029 ausgeschlossen - ein Erfolg aus Sicht der IG Metall.