Käthe Wohlfahrt: Kritik an Regierung ein Jahr nach der Insolvenz

Eigentlich herrscht in Rothenburg ob der Tauber im Landkreis Ansbach Weihnachtsstimmung an 365 Tagen im Jahr: im Weihnachtsdorf von Käthe Wohlfahrt. Doch seit der Corona-Krise ist die Stimmung alles andere als froh. Rund ein Jahr ist es nun her, dass Geschäftsführer Harald Wohlfahrt Insolvenz im sogenannten Schutzschirm-Verfahren anmelden musste.

Käthe Wohlfahrt: Insolvenzantrag drei Tage vor Weihnachten

Gebeutelt von der Pandemie stand es finanziell schlecht um das Unternehmen und so hatte Wohlfahrt 2020, nur drei Tage vor Weihnachten, den Antrag auf Insolvenz gestellt. Das alles ist nun rund ein Jahr her. Es sei eine sehr schwere Zeit für das Unternehmen und die gesamte Familie gewesen, sagte Wohlfahrt im BR-Interview.

"Das wünscht man keinem. Wenn man von einem sehr erfolgreichen Geschäftsmodell und international toll aufgestellt – als kleine Firma wohlgemerkt – dann in so ein Loch fällt." Harald Wohlfahrt, Geschäftsführer des Unternehmens

Standortschließung, Kündigungen und Kurzarbeit

Seit März vergangenen Jahres ist das Insolvenzverfahren nun abgeschlossen. Um das Unternehmen zu retten, musste Wohlfahrt jedoch den Standort im unterfränkischen Miltenberg als einen von insgesamt acht Standorten in Deutschland schließen und 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kündigen. Für den Rest der nun 260-köpfigen Belegschaft galt in der Krise Kurzarbeit.

Umsatzeinbußen durch Corona-Pandemie

Durch das Ausbleiben der internationalen Gäste ging der Umsatz im Sommer um rund 80 Prozent zurück. Die Hoffnung, diesen Rückgang durch das Weihnachtsgeschäft aufzufangen, war durch den Totalausfall der Weihnachtsmärkte aber ebenfalls dahin, kritisiert Wohlfahrt die Entscheidungen der Bayerischen Staatsregierung und lobt das Ausland. Dort habe er seinen Umsatz während der Corona-Krise teils sogar übertreffen können. "In Frankreich, gerade in Straßburg, hatten wir bessere Umsätze als noch 2019, genauso in England", sagte Wohlfahrt dem BR. Auch auf den Weihnachtsmärkten in der Schweiz und in Italien konnte das Familienunternehmen mehr erwirtschaften als noch im Vor-Corona-Jahr, so Wohlfahrt weiter.

"Da fragt man sich schon, was lief denn hier in Bayern und in Sachsen schief. Ich kann nur sagen, da ist doch einiges von der politischen Seite falsch gemacht worden." Harald Wohlfahrt, Geschäftsführer des Unternehmens

Besucher strömen ganzjährig nach Rothenburg

Das Hauptstandbein seien vor allem Kunden, die aus ganz Deutschland anreisen und spezielle Weihnachtsartikel kaufen wollen, so Wohlfahrt weiter. Das zeigt auch ein Besuch im 1977 eröffneten Laden in Rothenburg ob der Tauber: Eine Familie sucht nach den Feiertagen eine neue Christbaumspitze und will den Besuch mit einem Bummel durch Rothenburg verbinden. Eine andere Dame ist auf der Suche nach einem Lichterbogen und die Dritte ist extra in die Stadt gekommen, um besondere Weihnachtskugeln für Bekannte zu kaufen – und das, obwohl die Weihnachtssaison längst vorbei ist.

Sanierungsplan war Voraussetzung für Rettung

Ein Schutzschirmverfahren ist eine Besonderheit im deutschen Insolvenzrecht. Das Verfahren kann in Eigenverwaltung durchgeführt werden. Dafür habe Wohlfahrt aber rasch einen Sanierungsplan vorlegen müssen. Voraussetzung für ein solches Verfahren ist außerdem die grundsätzliche Aussicht auf eine Sanierung des Betriebes, zudem muss das Unternehmen noch zahlungsfähig sein.

Unternehmen zukunftssicher aufstellen

Trotz der Turbulenzen ist der Betrieb weiterhin in Familienbesitz. Harald Wohlfahrt will das Unternehmen gemeinsam mit seinen drei Kindern zukunftsfähig machen und bis 2024 vollständig an sie übergeben. In Deutschland ist es mit Standorten in Rothenburg, Nürnberg, Oberammergau, Heidelberg, Rüdesheim, Bamberg und Berlin vertreten. Im Ausland gibt es Käthe Wohlfahrt in Großbritannien, Spanien, Frankreich, Belgien und in den USA. Weltweit betreibt die Familie Stände auf rund 60 Weihnachtsmärkten, darunter auch in Japan, Kanada sowie Italien. Sie verkauft dort Krippenfiguren, Baumschmuck und Nussknacker.

Das 1964 gegründete Familienunternehmen hat seinen Sitz in der mittelfränkischen Stadt Rothenburg ob der Tauber und ist dort einer der größten Einzelhändler.