Kabelspezialist Leoni stabilisiert sich nach Corona-Jahr 2020

In vielen Autos weltweit stecken Kabelsätze von Leoni. Schon lange hängt die Entwicklung des Nürnberger Kabelspezialisten deswegen eng mit der Automobilbranche zusammen. Und so profitiert Leoni aktuell auch davon, dass große Autohersteller trotz der Corona-Pandemie wieder gute Geschäfte machen.

Vorläufigen Zahlen zufolge konnte Leoni im zweiten Quartal 2021 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 1,3 Milliarden Euro knapp verdoppeln, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Unterm Strich bleibt demnach beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 27 Millionen Euro wieder ein Gewinn übrig. Im ersten Quartal lag das EBIT mit 51 Millionen Euro aber noch höher.

Steigende Nachfrage aus Automobilbranche

Als Grund für die positive Entwicklung führt Leoni eine Nachfrageerholung in der für das Unternehmen so wichtigen Automobilbranche an. Auch aus der Industrie werden demnach wieder mehr Kabel aus Nürnberg geordert. Für das Jahr 2021 erwartet Leoni nun einen Umsatz von mindestens fünf Milliarden Euro und will damit wieder an das Jahr 2019 anschließen.

Engpässe in weltweiten Lieferketten

Dem im Weg stehen könnten die anhaltende Corona-Pandemie und auch Engpässe in den weltweiten Lieferketten. Diese könnten in den kommenden Monaten auch zu Produktionsunterbrechungen bei Leoni oder den Automobilherstellern führen. Krisen erfahren sind die Nürnberger, so musste das Unternehmen zuletzt etwa teils chaotische Strukturen an Standorten im Ausland ordnen und auch einen Betrugsfall überstehen. Unbekannte hatten sich mit der sogenannten Chef-Masche insgesamt 40 Millionen Euro überweisen lassen.

Der Nürnberger Kabelspezialist Leoni beschäftigt weltweit rund 100.000 Mitarbeiter in 30 Ländern und musste in den vergangenen Jahren mehrere schwere Krisen überstehen.