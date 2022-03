Kabelspezialist Leoni sieht sich wieder auf Kurs

Der Nürnberger Kabelspezialist und Autozulieferer Leoni habe im Geschäftsjahr 2021 teils die eigenen Prognosen übertroffen. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor, den er heute vorgestellt hat. So legte Leoni beim Umsatz um fast ein Viertel zu, auf rund 5,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich steht allerdings weiter ein Fehlbetrag von 48 Millionen Euro.

Leoni auf positivem Kurs, mit großer Vorjahrs-Hypothek

Im Vorjahr hatte sich das Minus des kriselnden Unternehmens noch auf 330 Millionen Euro belaufen. Leoni-Chef Aldo Kamper zeigte sich zufrieden: "Wir haben eine wilde Fahrt gemeistert, bei ständig wechselnden Straßenverhältnissen. Doch es hat sich gelohnt: Wir haben wieder guten Grip und sind stabil zurück auf Kurs." Kamper führt die Entwicklung unter anderem auf das jüngste Konzernumbauprogramm zurück.

Sorge um 7.000 Beschäftigte in ukrainischen Leoni-Werken

Leoni sieht sich allerdings schon mit weiteren Herausforderungen konfrontiert. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Produktion von Kabelbäumen für die Autoindustrie ins Stocken geraten, auch bei anderen Herstellern. In der Folge standen die Bänder bei Autoherstellern wie VW bereits zeitweise still. Leoni hat zwei Werke in der Ukraine, in den Städten Stryji und Kolomyja. Beide liegen im Westen des Landes. Hier sind insgesamt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die Produktion läuft zwar, muss jedoch immer wieder unterbrochen werden, etwa im Fall eines Luftalarms. "Ihre Sicherheit, ihre Leben haben für uns absolute Priorität", so Kamper mit Blick auf die Beschäftigten in der Ukraine. Die Wiederaufnahme der Werke in der Ukraine erfolgt in Absprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, wie Kamper mitteilte.

Auch Rohstoffpreise dämpfen Erwartungen

Auch die stark gestiegenen Rohstoffkosten machen dem Unternehmen Sorgen. In Folge des Kriegs hatte Leoni bereits vor gut einer Woche seine Prognose für das laufende Jahr nach unten korrigiert. Genaue Zahlen nennt das Unternehmen wegen der unsicheren Lage nicht mehr.