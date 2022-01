Jedes siebte deutsche Unternehmen sieht seine Existenz bedroht

Über alle Branchen hinweg haben 14 Prozent der Firmen in Deutschland derzeit Sorgen, dass die Coronakrise sie in ihrer Existenz gefährdet, also eines von sieben Unternehmen. Dabei gibt es, je nach Branche, beträchtliche Unterschiede.

Kleine Firmen besonders gefährdet

Bei den Maschinenbauern machen sich nur 3,2 Prozent ernsthafte Zukunftssorgen, im Bauhauptgewerbe liegt der Anteil bei 5,1 Prozent. Unter den Reisebüros sehen sich hingegen rund drei von vier in ihrer Existenz bedroht: 73,2 Prozent. In der Veranstaltungswirtschaft sieht es nicht viel besser aus: Hier liegt der Anteil der Firmen mit großen Zukunftssorgen bei 67,4 Prozent, also bei mehr als zwei Dritteln. In der Gastronomie sind es mehr als die Hälfte: 52,5 Prozent.

Dabei sind nach Einschätzung des ifo-Forschers Klaus Wohlrabe vor allem kleinere Unternehmen in einer besonders großen Gefahr, die Corona-Krise nicht zu überleben. "Die meisten großen Unternehmen haben es geschafft, sie haben Möglichkeiten gefunden, auch durch schwierige Phasen zu gehen", sagt Wohlrabe. Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen sie die Lage aber immer noch "sehr problematisch".

Auch positive Entwicklungen

Der ifo-Forscher sieht aber auch Möglichkeiten für die Verbraucher, existenzgefährdete Firmen zu unterstützen: "Dass die Verbraucher zum Beispiel nicht auf den Online-Handel ausweichen." Auch weiterhin essen zu gehen oder Abhol-Services der Gastronomie zu nutzen, "würde vielen gerade kleineren Unternehmen helfen", sagt Wohlrabe.

Aus den Zahlen des ifo-Instituts lässt sich aber auch Positives herauslesen. Im Vergleich zum Sommer des ersten Corona-Jahres, also 2020, ist vor allem in der Industrie der Anteil der Firmen, die sich in ihrer Existenz bedroht sehen, spürbar gesunken. Im Juni 2020 machten sich noch 16,8 Prozent der Firmen im Verarbeitenden Gewerbe beträchtliche Zukunftssorgen, im vergangenen Dezember waren es nur noch knapp 5,8 Prozent.