Japan: wichtiger Halbleiter-Lieferant für die deutsche Industrie

Japan hat im Angebot, was viele Unternehmen hierzulande zurzeit dringend für ihre Produktion benötigen: Halbleiter. So lässt sich unter anderem auch erklären, warum im Juni die Ausfuhren nach Deutschland um gut 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sind. Diese Zahl hat jetzt das Finanzministerium in Tokio veröffentlicht. Wobei das nur bedingt aussagekräftig ist. Letztes Jahr im Juni waren das Exportgeschäft der Industrienationen Corona-bedingt eingebrochen.

Japan und Bayern bieten Spitzentechnologie

Japan wartet mit Spitzentechnologie auf und ist damit auch für Bayern interessant – aber auch ein Konkurrent auf den Weltmärkten, Beispiel die Automobilindustrie. Laut Vereinigung der bayerischen Wirtschaft war vor Ausbruch der Pandemie Japan im ostasiatischen Raum nach China der zweitwichtigste Standort. Im weltweiten Ranking landet das Land allerdings nur auf Rang 15 der bayerischen Handelspartner. Und die Ausfuhren dorthin liegen unter den Einfuhren. Chemische Erzeugnisse und Geräte zur Datenverarbeitung "Made in Japan" stehen dabei ganz oben auf den Bestelllisten für Firmen im Freistaat.