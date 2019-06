03.06.2019, 10:03 Uhr

Jameda baut Video-Sprechstunden aus

Die Telemedizin in Deutschland kommt nicht recht voran. Das will das Münchner Online-Arztbewertungsportal Jameda ändern. Jameda integriert dafür eine bisherige Tochter in das Mutterunternehmen, die auf Videosprechstunden spezialisiert ist.