Jahreswirtschaftsbericht: Inflationsrate bleibt hoch

Die gute Nachricht zuerst: Die deutsche Wirtschaft ist robust, die Stimmung allerdings getrübt. Oder in den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck:

"Die wirtschaftliche Entwicklung ist gedämpft, aber gedämpft optimistisch." Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne

Corona setzt den Unternehmen weiter zu. Zwar geht die Bundesregierung für dieses Jahr von 3,6 Prozent Wirtschaftswachstum aus, das ist aber deutlich weniger als der Sachverständigenrat im vergangenen Herbst noch prognostiziert hatte.

Dienstleistungsbereich leidet unter Corona-Maßnahmen

Problematisch sei der Dienstleistungsbereich, infolge der politisch Maßnahmen, die aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie stammen, so Habeck weiter. Auch die Lieferkettenprobleme belasten viele Firmen. Dennoch gebe es Lichtblicke und volle Auftragsbücher.

So habe sich die industrielle Produktion ausgeweitet, vor allem die Automobilbranche habe sehr gute Produktionszahlen. Davon mitgezogen würden andere industrielle wie mittelständische Gewerke wie die Zulieferindustrie. Sobald sich die Corona-Lage entspannt, werde sich die Wirtschaft weiter erholen, da ist sich der Minister sicher. Im zweiten Quartal soll dann das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden, so der grüne Wirtschaftsminister.

Weiter erhöhte Inflationsrate

Vor allem der private Konsum werde die Wirtschaft wachsen lassen. Mit sinkendem Infektionsgeschehen hofft die Regierung auf Nachholeffekte und eine steigende Einkaufs- und Investitionslaune.

Am Ende also alles gut? Wohl kaum. Einige Risiken lauern in den Märkten: zum Beispiel die hohe Verschuldung vieler Unternehmen und Staaten – auch eine Folge der Pandemie. Und das Sorgenkind Inflation.

"Wir prognostizieren eine Inflation von 3,3 Prozent." Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne

Strom soll billiger werden

Die Energie- und Lebensmittelpreise werden weiter steigen, was vor allem Menschen mit kleinen Einkommen hart treffen wird, so Robert Habeck.

Die Bundesregierung will versuchen, gegenzusteuern – zum Beispiel, indem die EEG-Umlage früher als 2023 abgeschafft werden soll, um Strom billiger zu machen.

Weg vom Wachstumsfetisch

Neben Wachstum, Einkommen und Beschäftigung fließen zum ersten Mal auch Wohlfahrts- und Nachhaltigkeitskriterien in den Wirtschaftsbericht der Regierung ein. Wie entwickelt sich Deutschland im Bereich der Forschung, wie steht es um die Bildungsgerechtigkeit und den Klimaschutz. All diese Faktoren sollen künftig bei der Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung stärker berücksichtigt werden. Habecks Ziel: eine sozial-ökologische Marktwirtschaft.

Der Wettbewerb, sei die treibende Kraft, so Bundeswirtschaftsminister Habeck. Aber die Rahmenbedingungen werden politisch gesetzt, um die Kräfte des Marktes in eine Richtung zu lenken, die dem Gemeinwohl diene.