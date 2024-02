Jahreswirtschaftsbericht 2024: Ein Hauch von Wachstum

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigt, dass die Regierung ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 1,3 Prozent auf nur noch 0,2 Prozent absenkt. Deutschland müsse "eine Reihe über Jahre angestauter, struktureller Herausforderungen im Hinblick auf den Wirtschaftsstandort bewältigen", zitierte das "Handelsblatt" vorab aus dem Bericht.

Medienberichten zufolge gab es über einzelne Passage bis zuletzt Streit in der Ampelkoalition. Am Nachmittag will das Kabinett den Bericht im Einzelnen vorstellen.

Leichte Verbesserung bei Inflationsrate und Exporten

Einiges ist allerdings schon vorab bekannt geworden. So bestätigten Insider der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Regierung in diesem Jahr nur noch mit einer Inflation von 2,8 Prozent rechnet; 2023 waren es noch 5,9 Prozent. Die Exporte dürften um 0,6 Prozent zulegen, nachdem sie 2023 noch um 1,8 Prozent zurückgegangen waren. Weniger erfreulich ist der Trend der Arbeitslosenquote, die von 5,7 auf 5,9 Prozent steigen soll.

"Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich zu Beginn des Jahres weiterhin in einem schwierigen Fahrwasser", heißt es in der Reuters vorliegenden Kabinettsvorlage. Verwiesen wird darin unter anderem auf die Kaufkraftverluste im Zuge der hohen Inflation. "Der Wirtschaftsstandort steht vor erheblichem Anpassungsdruck."

Zehn "Handlungsfelder" von Arbeitskräftemangel bis Verkehr

Die Regierung skizziert in dem 176 Seiten dicken Bericht zehn Handlungsfelder, die teilweise schon umgesetzt sind. Unter anderem soll mit einer stärkeren Einwanderung das Angebot an Arbeitskräften erhöht werden.

Erneuerbare Energien sollen massiv ausgebaut, Industrieprozesse über Förderungen klimaneutral werden. Die Ampel verweist zudem auf für 2024 im Kernhaushalt geplante Investitionen in Höhe von gut 70 Milliarden Euro. Hinzu kämen noch einmal gut 49 Milliarden Euro aus dem Klimafonds.

Sorgenkind Wohnungsbau

Einige Punkte sind Kritikern zufolge indes kaum mehr als Absichtserklärungen. So heißt es, die Handelsbeziehungen mit anderen Ländern sollten ausgeweitet und die Verkehrsinfrastruktur modernisiert werden. Überdies ist die Rede vom Abbau von Bürokratie und dem Verzicht auf "unverhältnismäßige zusätzliche Bürokratie" - Unternehmen berichten eher über das Gegenteil.

Düster ist die Bilanz der Regierung bei ihrem im Jahresbericht noch einmal bekräftigten Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen: Von ihrem Ziel, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen, ist die Ampel weit entfernt. Experten warnen vor drastischen Einbrüchen beim Wohnungsbau - und das trotz vermehrter Förderung durch die Förderbank KfW.

"Wachstumschancengesetz" wartet weiter auf Zustimmung der Union

Auch erwähnt wird das sogenannte Wachstumschancengesetz, das über zusätzliche Abschreibungsmöglichkeiten Unternehmen steuerliche Entlastungen bringen soll. Mit ihm soll auch die Forschung stärker gefördert werden.

Dieses Gesetz hängt allerdings seit Längerem im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat fest - weniger aufgrund inhaltlicher Gegensätze, sondern weil die Union ihr Stimmverhalten an das Thema Agrardiesel gekoppelt hat. Zuletzt forderten mehrere Wirtschaftsverbände in einem "Brandbrief" die Ministerpräsidenten der Union auf, die Blockade zu lösen.

Mit Material von Reuters und dpa

Im Video: Scholz, die Unternehmen und die Union - Suche nach dem Wachstumskompromiss