Jahrestagung Beamtenbund: Wie steht es um den Staatsdienst?

Deutschland ist im Krisenmodus – aber braucht es für das Comeback einen starken Staat? Im Titel für seine Jahrestagung hat der Beamtenbund da ein Fragezeichen gesetzt – doch als Interessensverband beantwortet er die Frage natürlich mit Ja. Für das Comeback müsse aber einiges getan werden. Das macht der Deutsche Beamtenbund dbb schon allein an der Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst fest.

Zahl der Beamten in Bayern hat zugenommen

In Bayern zum Beispiel gab es laut letztem Versorgungsbericht 2019 zwar rund 210.000 Staatsdienerinnen und Staatsdiener- ein Plus von etwa 1,6 Prozent zu 2014. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg in diesen vier Jahren insgesamt im Freistaat aber um über 10 Prozent. Da ist noch Luft nach oben, meint der Beamtenbund. Zumal die Babyboomer ja bald in Pension gehen.

Beamtenstatus zieht nicht mehr wie früher

Neue Kräfte für den Staatsdienst zu finden aber ist schwer. Der sichere Beamtenstatus, der früher für viele Anreiz war sich zu bewerben, der wird ausgestochen durch die in der Privatwirtschaft meist höheren Gehälter. Vor allem im IT Bereich tut sich der Staat schwer, Kräfte zu finden. Dass die gebraucht werden zeigen die Probleme, auch den öffentlichen Dienst endlich digital auszubauen. Der Beamtenbund fordert hier mehr Mitsprache und ausreichend Weiterbildung des Personals. Und dass die Beamtenschaft länger arbeiten müsse als die Tarifkräfte – in Bayern 40 statt 38,5 Stunden in der Woche – trage auch nicht gerade zur Attraktivität bei.