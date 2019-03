Munich Re erwartet Milliarden-Gewinn

2018 war ein gutes Jahr für die Munich Re. Der größte Rückversicherer der Welt verdiente 2,3 Milliarden Euro, nachdem er im Vorjahr durch Wirbelstürme in den USA und Erdbeben in Mexiko noch das schadenreichste Jahr der Geschichte verkraften musste. Auch wenn 2018 zum Beispiel wegen der Brände in Kalifornien kein einfaches Jahr war, steuerte das Hauptgeschäft, die weltweite Rückversicherung, 1,9 Milliarden bei.

Munich Re-Chef glaubt an weiteres Wachstum

Munich Re-Chef Joachim Wenning zeigte sich aber bei der Vorstellung der Jahresbilanz besonders erfreut, dass das einstige Sorgenkind, die Ergo-Versicherung, nach einem harten Sanierungskurs wieder über 400 Millionen Euro verdiente.

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit der Ergo weiterhin fortschreiten mit dem Strategieprogramm und der jährlich um rund 100 Millionen erhöhten Ergebniszulieferung an den Konzern. Und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass die Rückversicherungskollegen weiter wachsen. Und deshalb glauben wir an ein Ergebnis von 2,5 Milliarden in diesem Jahr. Und glauben, dass wir das 2020 noch weiter steigern können auf 2,8 Milliarden." Joachim Wenning, Vorstandsvorsitzender Munich Re

Voraussetzung ist allerdings, dass nicht erneut verheerende Naturkatastrophen wie im Jahr 2017 reguliert werden müssen. Doch der Vorstandschef Wenning gibt sich für den Fall der Fälle gelassen. Er glaubt, dass sie dann möglicherweise das Geschäftsjahr belasten, nicht aber das Geschäftsmodell.

Erstversicherungstochter Ergo macht große Fortschritte

Auch durch die erfolgreiche Sanierung der Ergo, die zu einem digitalen Versicherungskonzern mit einfachen Produkten und einem vereinfachten Online-Zugang ausgebaut wird, soll die Munich Re auf zwei soliden und ertragreichen Säulen stehen. Das Umfeld bleibe aber schwierig, so Wenning weiter.

Die Finanzmärkte neigen zu Turbulenzen, die der Versicherer mit seinen Kapitalanlagen von über 200 Milliarden Euro zu managen habe. Dafür gibt es seit dieser Woche erstmals einen eigenen Verantwortlichen, einen Chief Investment Officer. Wenning will auch neue Märkte erschließen. So sollen in den kommenden Jahren Schäden versicherbar werden, die durch die weltweite Cyberkriminalität entstehen.

Munich Re sieht sich für den Brexit gut vorbereitet

Für den drohenden chaotischen Brexit sieht sich die Munich Re gerüstet.

"Wir sind vorbereitet dafür. Wenn es weniger schlecht wird, sind wir erst recht vorbereitet. Was die Versicherungsnachfrage angeht, sind wir in der Industrie weitestgehend verschont." Joachim Wenning, Vorstandsvorsitzender Munich Re

Munich Re will Aktionäre bei Laune halten

Seit 1969, also seit 50 Jahren, hat die Munich Re die Dividende meist angehoben, immer wieder mal unverändert belassen, aber nie gekürzt. Auch jetzt: Die Dividende wird von 8, 60 auf 9, 25 Euro angehoben.

"Denn in dem Maße, wie die Gewinne weiter steigen werden, haben wir auch Spielraum die Dividende weiter zu steigern. Das war die gelebte Praxis in der Vergangenheit und daran wollen wir auch festhalten." Joachim Wenning, Vorstandsvorsitzender Munich Re

Außerdem wird ein erneutes Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe aufgelegt.