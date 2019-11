Jahresbilanz bei Borussia Dortmund: Ehrgeizige Ziele

Borussia Dortmund hat vergangene Saison weniger umgesetzt und verdient, obwohl der sportliche Erfolg da war. Ein Grund waren einmalige, hohe Einnahmen aus Spielerverkäufen in der Vorsaison. Konzernumsatz und -gewinn gingen zurück, der Gewinn von fast 32 auf gut 17 Millionen Euro.

Borussia Dortmund peilt 500 Millionen Umsatz an

Zum Vergleich: Branchenprimus FC Bayern verdiente gut 52 Millionen Euro. Die Bayern sind den Borussen in finanzieller Hinsicht weit enteilt, aber Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke steuert in den nächsten Jahren die Umsatzmarke von 500 Millionen Euro ohne Spielerverkäufe an. Aktuell steht er bei 390 Millionen. Ein ehrgeiziges Ziel also, das der Klub nur durch die regelmäßige Teilnahme an der Champions League erreichen kann, die mit Fernsehgeldern und Prämien im hohen zweistelligen Millionenbereich lockt.

BVB-Aktienkurs von 8,50 Euro zufriedenstellend

Die Aktionäre, zu einem guten Teil Fans des Klubs, können mit einem Aktienkurs von 8,50 Euro zufrieden sein. Vor zehn Jahren, als der Verein gegen die Pleite kämpfte, war er unter einen Euro gerutscht.