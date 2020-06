Jahrelanger Baulärm: Mieter sind besser dran als Eigentümer

Niemand wünscht sie sich und doch kann sie jeden heimsuchen: eine Baustelle vor der eigenen Haustür. Sie sind die Schattenseite des seit Jahren anhaltenden Bau-Booms, denn ein Haus zu bauen, das macht viel Dreck und Lärm. Als Eigentümer hat man allerdings kaum eine Chance auf Ausgleichszahlungen, als Mieter schon eher. Zwar nicht gegen den Krach, aber vielleicht ein bisschen gegen den Ärger.

Hochbetten der Kinder aus der Verankerung gerüttelt

Susanne Ahrens ist mit so einer Situation seit mittlerweile mehreren Jahren konfrontiert. Sie besitzt im Münchner Gärtnerplatzviertel eine Wohnung. Das Haus in dem ihre Wohnung liegt war Wand an Wand mit dem mittlerweile abgerissenen Nachbargebäude. Mit Presslufthämmern seien dafür die Ziegel zweigeteilt worden, erzählt sie. Allein dieser Arbeitsschritt habe Monate gedauert.

"Und die beiden Zimmer unserer Kinder grenzen an diese Außenwand und haben jetzt wirklich auch fette Risse. Und die haben beide ein Hochbett. Diese Hochbetten sind beide in der Wand reinverankert und die sind halt beide aus der Wand rausgerüttelt. Das war so der Auftakt in unser Baustellenleben." Susanne Ahrens, Wohnungseigentümerin

Familie überlegt wegzuziehen

Direkt neben ihrer Wohnung entsteht hier seit zweieinhalb Jahren ein neuer Wohnkomplex: 28 Einheiten – wie es so schön heißt – sonnendurchflutet, luftig und hochpreisig. Dagegen hat Ahrens erstmal nichts. Sie hat auch nicht grundsätzlich etwas gegen Lärm – vor ihrem Fenster verläuft eine vielbefahrene Straße – aber der Neubau von vier Häusern, inklusive dreistöckiger Tiefgarage ist doch sehr nervenaufreibend. Ahrens und ihre Familie überlegen mittlerweile sehr ernsthaft, umzuziehen.

Mieterin ohne Recht auf Mietminderung

Drei Stockwerke tiefer und im Hinterhaus wohnt Lena Seidl. Die Pianistin und Klavierlehrerin hat vor zwei Jahren die kleine Parterrewohnung bezogen. Damals war die Baustelle schon da.

"Ich muss sagen, die Bauarbeiter sind wirklich gut drauf. Also die singen, die machen gute Stimmung und ich glaube nicht, dass das so ein Block wird, sondern dass da so ein bisschen ein Innenhof kommt, dass die das ganz gut gemacht haben" Lena Seidl, Mieterin

Ja, es ist laut, erzählt Seidl. Und auch bei ihr gibt es Risse in der Wand.

Müsste das alles nicht ausreichen, um Anspruch auf eine Mietminderung zu haben? Leider nein, sagt Anja Franz vom Mieterverein München. Und zwar weil Lena Seidl in die Wohnung gezogen ist, als die Baustelle schon da war.

Für Mietminderung gibt es keine Gesetze – nur Referenzurteile

Grundsätzlich gelte aber: In dem Moment, wo die Wohnqualität beeinträchtigt sei, habe der Mieter das Recht, die Miete zu mindern. "Weil der Vermieter mir die Wohnung nicht mehr so zur Verfügung stellt, wie es ursprünglich ausgemacht war", so Franz.

Allerdings gebe es für die Anlässe und Höhe der Mietminderung keine klaren Gesetze, sondern nur Rechtsprechung, an der man sich orientieren kann. Je größer die Beeinträchtigung ist, desto mehr kann die Miete reduziert werden.

Ein Beispiel: ein Baugerüst mit Plastikplane direkt vor dem Wohnzimmerfenster. Im Winter können Mieter sich die Verhandlungen um eine Mietminderung vermutlich gleich sparen, weil das Gerüst keinen Einfluss auf die Wohnqualität hat. Im Sommer hingegen ist das etwas anderes. Das gleiche Gerüst macht es dann unmöglich, die Fenster zu öffnen, sodass man bei Hitze kaum noch in der Wohnung bleiben kann. Dann können Mieter mit etwa 50 Prozent Minderungsforderung in die Verhandlung gehen.

Niemals einfach nur die Miete nicht bezahlen

Und wie macht man das nun? Anja Franz sagt: Auf keinen Fall einfach die Miete einbehalten – denn dann darf der Vermieter kündigen. Am besten sei eine Absprache. Vor allem aber müsse der Vermieter zuerst schriftlich darüber informiert werden, dass Bauarbeiten begonnen hätten. Und dann könne man sich beispielsweise darauf einigen, dass für die gesamte Dauer der Bauarbeiten die Miete um 20 Prozent gesenkt wird. Damit seien dann Phasen mit mehr und auch mal mit weniger Lärm abgegolten.

Alles andere, so Franz, sei aufwendig und kann auch zu Ärger führen, dessen sollten beide Seiten sich bewusst sein.

Lena Seidl aus der Erhardtstraße möchte keinen Ärger mit ihrer Vermieterin, sagt sie. Sie hofft einfach auf die Fertigstellung des Rohbaus – und tröstet sich solange mit ihren viel lauteren beruflichen Stationen in Holland und Ägypten: "Da ist sowieso die Lärmempfindlichkeit der Leute nicht ganz so hoch wie hier in Deutschland. Also ich bin deshalb nicht ganz so lärmempfindlich vielleicht auch."