Die Haushaltspolitik der rechtspopulistischen Regierung Italiens sorgt seit Wochen für Irritationen und Verunsicherung auf den Finanzmärkten. Jetzt gab auch die US-Ratingagentur Standard & Poor‘s (S&P) ihre Einschätzung ab. Anders als die Konkurrenz von Moody´s, die vor einer Woche die Bonität der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone auf aktuell "Baa3" herabgestuft hatte, beließ es S&P bei BBB- Sie hat allerdings den Ausblick von "stabil" auf "negativ" gesenkt.

"Die Wirtschafts- und Haushaltspolitik der italienischen Regierung schwäche die Wachstumsperspektive des Landes, gefährde die Italienischen Banken und führe zu einem Vertrauensverlust bei den Anlegern." Mitteilung von Standard & Poor‘s.

Damit könnten sich die Spannungen an den Finanzmärkten verschärfen, wenngleich diese noch relativ gelassen auf die Bewertungen der Ratingagenturen reagierten. Noch liegen die zwei Stufen über der Schwelle zum so genannten Ramschniveau. Ab dann gelten Anleihen eines Landes als hoch spekulativ. Experten halten eine weitere Verschlechterung der Bewertung für wahrscheinlich, falls sich die Schuldenlage weiter zuspitzen sollte.

Haushaltsstreit als Auslöser

Auslöser für die negativen Bewertungen ist der Haushaltsstreit mit der EU-Kommission. Die aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega gebildete italienische Regierung plant in ihrem Haushaltsentwurf für 2019 eine deutlich höhere Neuverschuldung als die Vorgängerregierung mit Brüssel vereinbart hatte. Ihr Entwurf sieht für das kommende Jahr ein Defizit von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung vor, das ist das Dreifache, was die EU zugestanden hatte. Mit einem Schuldenstand von 130 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat Italien ohnehin die zweithöchste Verschuldung in der Eurozone vorzuweisen. Erlaubt sind nach dem EU-Stabilitätspakt nur 60 Prozent. Mit der höheren Neuverschuldung will die Koalitionsregierung in Rom ihre kostspieligen Wahlversprechen wie Steuersenkungen und ein niedrigeres Rentenalter finanzieren.

Besorgnis in der EU wächst

Innerhalb der EU macht sich unterdessen die Sorge um die angeschlagenen italienischen Banken breit. Die Pläne der Regierung würden das Vertrauen der Anleger in italienische Staatsanleihen verringern, wie sich an den zuletzt gestiegenen Renditen zeigt.

Italien könnte das nächste Land sein, das auf Hilfen aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) angewiesen ist, war aus Kreisen der Kommission zu hören. Auch wenn diese Entwicklung derzeit noch hypothetisch erscheine.

Bereits am Donnerstag hatte EZB- Chef Mario Draghi sich zu dem Haushaltsstreit geäußert. Er forderte die Regierung in Rom auf, "sich im Streit um die hohe Neuverschuldung im Haushalt 2019 im Ton gegenüber der EU-Kommission zu mäßigen und aufzuhören, den grundlegenden Aufbau der Eurozone in Frage zu stellen."

Rom gibt sich unbeeindruckt

Italiens Innenminister und stellvertetende Ministerpräsident Matteo Salvini von der Lega ist seit Monaten auf Konfrontationskurs gegenüber der EU. Er zeigt sich weiterhin unbeeindruckt von den Warnungen aus Brüssel. "Wir werden kein Komma am Haushaltsgesetz ändern", ließ er am Freitag verlauten.

Premierminister Giuseppe Conte gab sich in einem Statement in der Nacht zu Samstag zuversichtlich: "Wir haben Vertrauen, dass die Märkte und internationalen Institutionen die Wirksamkeit unserer Maßnahmen verstehen werden. "

Folgen des Urteils: "Ramschniveau"

Das könnte sich jedoch schnell ändern. Sollten nämlich alle vier großen Ratingagenturen Italiens Note auf Ramschniveau senken, hätte das Land ein extremes Problem. Dann dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) italienische Anleihen nicht mehr erwerben. Das träfe besonders den italienischen Bankensektor. Da Italiens Geldhäuser besonders viele heimische Staatsanleihen in den Büchern haben.