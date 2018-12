Italiens Haushaltsentwurf: Lenkt Rom im Streit mit Brüssel ein?

Bisher setzt Italiens Regierung auf einen politischen Kurswechsel nach den EU-Parlamentswahlen im Mai 2019 und damit auf eine gelockerte Haushaltspolitik in der gesamten Euro-Zone: "Das Europa der Banker", so der Chef der rechtspopulistischen Lega Nord, Italiens Innenminister Matteo Salvini, "bedroht und beleidigt fortgesetzt die Italiener und ihre Regierung. Aber in sechs Monaten werden sie von 500 Millionen Wählern entlassen und wir übernehmen." Und sein Kabinettskollege von der linken Movimento 5 Stelle pflichtet ihm bei: "Dieses Europa ist in sechs Monaten passé." Dann werde die "von Deutschland gesteuerte EZB und deren Austeritätspolitik" am Ende sein. Deshalb werde die Regierung in Rom auch keinen Deut von ihrer Linie abweichen.

Diese frühere Rhetorik passt nicht zum jetzt angekündigten Vorschlag, mit dem ein Vertragsverletzungsverfahren abgewendet werden soll. Vielleicht hat sich Roms Regierung unter dem Druck aus Brüssel tatsächlich auf eine neue Haushaltspolitik verständigt. Es kann aber auch sein, dass die neue Ankündigung nur Zeit gewinnen soll. Denn bis zum Jahresende muss über das Vertragsverletzungsverfahren eigentlich entschieden sein.