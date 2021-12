Italien: Wie Deutsche von Corona-Hilfen profitieren

Rund 35.000 Deutsche haben sich den Traum von einer Ferienimmobilie in Italien erfüllt, schätzt das Beratungszentrum Auslandsgrundbesitz aus Polling, darunter wegen der geographischen Nähe viele aus Bayern. Doch das beschauliche Leben mit Rustico zwischen Südtirol und Sizilien ist durch Corona in den vergangenen zwei Jahren erheblich durcheinander gekommen. Reisebeschränkungen, Flugausfälle, Lockdowns - darunter litten Italiener und ihre Gäste gleichermaßen. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, animiert die italienische Regierung auch zu Investitionen in den eigenen Grund und Boden. Finanziert unter anderem mit einem erheblichen Beitrag aus Deutschland fließen also EU-Coronahilfen in die Verschönerung, energetische Sanierung oder Renovierung von Apartments, Häusern und Villen.

Auch Deutsche sind antragsberechtigt

Wer so eine Immobilie in Italien hat, sollte sich unbedingt über den "Superbonus" informieren, meint Avvocato Dr. Francesco Golinelli aus München. In seiner deutsch-italienischen Anwaltskanzlei berät er Klienten zu Fragen des grenzüberschreitenden Steuer-und Immobilienrechts. Auch, wie der Superbonus funktioniert und in bare Münze umgewandelt werden kann. Denn um ihr Ziel zu erreichen, macht die italienische Regierung Bürgerinnen und Bürgern sowie Wohnungsunternehmen ein Angebot, das man kaum ausschlagen kann: Sie bekommen die Sanierung geschenkt. 110 Prozent der Kosten übernimmt der Staat mit auf zehn Jahre gestreckten Steuerabschlägen. Daneben gibt es auch Förderprogramme von 50 bis 65 Prozent Gutschrift, je nach Art der Maßnahme.

Der Clou: Auch wer in Italien keine Einkommensteuer zahlt, kann von diesen Steuer-Gutschriften profitieren. Indem er sie - völlig legal - an Dritte abtritt. Avvocato Golinelli hat Erfahrungen mit vielen italienischen Banken, die mindestens 80 Prozent oder mehr für die Steuer-Gutschrift zahlen. Wer sein Haus also für 100.000 Euro renoviert, kann seine Steuergutschrift von 110.000 Euro etwa an ein Kreditinstitut weiter verkaufen und erhält 88.000 Euro von der Bank zurück. Die kann sich später den vollen Betrag vom Staat wiederholen, da sie ja durch den Kauf rechtmäßiger Anspruchsberechtigter ist. Eine andere lukrative Möglichkeit für deutsche Bauherren ist ein Rechnungsrabatt, den die Betriebe geben, die die Arbeiten ausführen - von bis zu 100 Prozent. Die Handwerker können den Bonus mit der eigenen Steuer verrechnen oder ebenfalls an Dritte abtreten.

Vorsicht "Bürokratiemonster"

Die Deutsche Schutzvereinigung Auslandsimmobilien e.V. warnt jedoch vor komplizierten Vorschriften und viel Bürokratie. Verfahrensvorschriften auf regionaler Ebene und aus Rom und umfangreiche Anmelde-und Prüfprozeduren kosten Zeit. Das Südtiroler Bildungs-und Energieforum AFB aus Bozen bietet deshalb Webinare in deutscher Sprache dazu an und schätzt die Verfahrensdauer bis zum ersehnten Zuschuss auf ein Jahr - wenn alles gut läuft.

Entscheidung über Verlängerung steht bevor

Das Superbonusprogramm läuft mindestens noch bis Juni 2022, für Doppelhäuser sogar bis Ende 2022. Ob es verlängert wird, entscheidet die italienische Regierung noch im Dezember.