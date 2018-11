27.11.2018, 12:44 Uhr

Italien-Krise: EZB erwägt neue Geldspritze für Banken

Obwohl sich die Konjunktur derzeit abkühlt, will die Europäische Zentralbank weiterhin aus ihrer ultra-lockeren Geldpolitik aussteigen. Dafür rückt eine andere Idee in den Fokus: Sonderkredite für italienische Banken in der Krise.