IT-Sicherheitsmesse "it-sa" in Nürnberg: So groß wie noch nie

Verwicklungen des ehemaligen BSI-Chefs Schönbohm mit dem russischen Geheimdienst, verstärkt Cyberangriffe auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und letztendlich auch die Gefährdung kritischer Infrastruktur: Das Thema IT-Sicherheit war in den vergangenen Jahren selten so präsent in der öffentlichen Wahrnehmung wie jetzt.

Cyber-Gefährdung steigt

"Vor einem Jahr hat jedes zehnte Unternehmen seine gesellschaftliche Existenz durch Cyberangriffe bedroht gesehen. Und in diesem Jahr ist dieser Anteil sogar auf 45 Prozent gestiegen. Also das bedeutet aus unserer Sicht, fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland findet Cyberangriffe existenzbedrohend", sagt Udo Littke, Hauptvorstand des Branchenverbands Bitkom.

Auch Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) betont, wie stark das Bedürfnis nach IT-Sicherheit gewachsen ist: "IT-Sicherheit und Schutz von kritischer Infrastruktur ist durch den Ukrainekrieg und wachsende geopolitische Spannungen noch stärker in den Fokus gerückt als schon bisher".

IT-Sicherheitsmarkt wächst sehr stark

Dass gerade in solchen unsicheren Zeiten der Wunsch nach mehr Stabilität und Sicherheit wächst, ist also verständlich. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Nach Angaben von Bitkom wird deutschlandweit derzeit so viel Geld für IT-Sicherheit ausgegeben, wie nie zuvor. Prognostiziert sind Ausgaben von 7,8 Milliarden Euro – das sind 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Tendenz steigend. Bitkom-Hauptvorstand Udo Littke: "IT-Sicherheit muss Thema des Top-Managements sein und mit entsprechenden personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet werden".

Messeplätze komplett ausgebucht

Wie sehr das Interesse gewachsen ist, zeigt zum Beispiel die "it-sa" in Nürnberg, eine der größten europäischen Messen im Bereich IT-Sicherheit. Nach Angaben der Veranstalter ist die Messe mit 693 Ausstellern komplett ausgebucht. Drei Tage lang – von Dienstag bis Donnerstag – treffen sich hier Fachleute aus 29 Ländern, um über neueste Trends, Produkte und Herausforderungen der Branche zu diskutieren.

Ein besonderer Fokus liegt heuer auf dem Nachwuchs: Auf der einen Seite kämpft auch diese Branche mit dem Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite werden auf der Messe auch innovative Startups und Technologien präsentiert, wie etwa Sicherheitsverfahren mit Quantenphysik.