IT-Sicherheitsmesse it-sa beginnt in Nürnberg

Bei der it-sa im Nürnberger Messezentrum wird das Thema Homeoffice in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen. Denn das Arbeiten von zu Hause bietet auch Einfallstore für Cyber-Kriminelle.

Schäden durch Cyber-Attacken auf Rekord-Niveau

Dadurch, dass viele Beschäftigte während der Corona-Pandemie zu Hause arbeiten, haben auch Hacker neue Angriffsziele gefunden. So schätzt das Institut der deutschen Wirtschaft die finanziellen Schäden, die im letzten Jahr durch Hackerangriffe auf Mitarbeiter im Homeoffice entstanden sind, auf 52,5 Milliarden Euro – ein neuer Negativ-Rekord. Das berichten die Messe-Veranstalter. Aktuelle Erhebungen des Digitalverbands Bitkom weisen auch einen Anstieg von durch Cybercrime verursachten Schäden insgesamt aus: Deutschen Unternehmen entstanden demnach durch Datendiebstahl, Industriespionage oder Sabotage Schäden von 223,5 Milliarden Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie im letzten Erhebungszeitraum.

Problembewusstsein ist inzwischen da

Mittlerweile müsse man niemandem mehr erklären, wie existentiell bedrohlich Angriffe auf die IT sein können, schreibt der Präsident des Branchenvereins Bitkom, Achim Berg, in seinem Grußwort. So sind Lösungen zum Notfallmanagement ein zentrales Thema der it-sa. Die Messe dauert bis zum kommenden Donnerstag und bietet den Besuchern auch Vorträge und Diskussionsrunden zum Thema IT-Sicherheit.