IT-Dienstleister Datev knackt die Milliarden-Grenze beim Umsatz

Auch das Unternehmensergebnis ist im vergangenen Jahr stark gewachsen. Es liegt bei 74,6 Millionen Euro, ein Plus von gut 23 Prozent. Gründe für die guten Bilanzzahlen seien die laufende Konjunktur und die weiter steigenden Beschäftigungszahlen, so Mayr, aber auch das steigende Interesse an den digitalen Produkten der Datev.