Ist Flüssiggas eine Alternative zu Gas aus Russland?

Angesichts des Ukraine-Krieges und der Sanktionen gegen Russland, wird immer deutlicher wie abhängig Deutschland von russischem Erdöl und –Gas ist. Deutschland bezieht 55 Prozent seines Gases aus Russland. Für Bayern sprechen die Zahlen eine noch deutlichere Sprache. Laut dem Verband der Bayerischen Energiewirtschaft kommt ungefähr 90 Prozent des Erdgases, das Bayern verbraucht, aus Russland.

vbew: Gastanks in Bayern ausreichend gefüllt

Die Gastanks in Bayern seien aktuell, so wie es der Jahreszeit entspricht, gut gefüllt, erklärt Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie (vbew) auf BR-Anfrage.

Selbst wenn die russischen Gaslieferungen eingestellt werden würden, käme Bayern noch gut über das Frühjahr. "Aber wir sind vom russischen Gas abhängig und das ist auch unser großes Dilemma, da wir den russischen Krieg damit natürlich mitfinanzieren", sagt Fischer.

Flüssiggas als Alternative zu russischen Gas

Nun dreht sich die öffentliche Diskussion darum, alternative Energiequellen zu finden. Eine Möglichkeit könnte Flüssiggas sein. Vor allem Katar und Australien, aber auch die USA exportieren diesen Rohstoff, der international LNG für Liquid Natural Gas genannt wird. Dieses Gas ist bereits auf dem Weg nach Europa. Aktuell ist es aber vergleichsweise teuer.

Die Preisen seien "außergewöhnlich hoch", sagt Professor Karen Pittel. Sie leitet das ifo Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen in München. Erst einmal werde das Flüssiggas teurer sein als Pipeline-Gas, das aus Russland geliefert wird. "Aber das muss nicht heißen, dass wir auf diesem Niveau auch mittelfristig bleiben."

Keine Infrastruktur für Flüssiggas vorhanden

Das Gas wurde in Australien, Katar und den USA gewonnen und für den Transport verflüssigt. Per Schifftanker kommt es nach Europa, wo es in speziellen Importterminals wieder umgewandelt werden muss. Allerdings gibt es bisher in Deutschland kein solches LNG-Terminal, aber über den Bau zweier Tanks wird nachgedacht. Für Bayern sei es so, dass es "wieder einmal am weitesten weg ist" von den Häfen in Norddeutschland, erklärt Detlef Fischer vom vbew.

Seit zwanzig Jahren rede die Energiewirtschaft in Bayern davon, solche Terminals in Deutschland zu bauen, sagt Fischer. Die Terminals seien immer wieder andiskutiert und dann wieder verworfen worden.

"Wir haben viel durchlitten in der Energiewirtschaft in den letzten Jahrzehnten mit Planungs- und Genehmigungsverfahren, wie lange sowas dauert in Deutschland. Jetzt soll alles plötzlich ganz schnell gehen. Ich kann daran noch nicht glauben", sagt Fischer. Der Bau der entsprechenden Infrastruktur, um das Flüssiggas umzuwandeln und von Norddeutschland nach Bayern zu transportieren könne drei bis vier Jahre dauern.

Aktuell gebe es entsprechende Terminals in Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Aber die seien dafür ausgelegt, den eigenen Bedarf sicherzustellen.

Klimafrage bei Flüssiggas

Ein weiterer Aspekt beim Thema Flüssiggas ist das Klima. In den USA wird das Gas durch die sogenannte Fracking-Methode gewonnen. Sie ist umstritten, weil ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien in den Boden gepresst wird, so dass Gesteinsschichten aufbrechen und Gas oder Öl freigesetzt wird.

Zum Artikel Flüssigerdgas als Treibstoff für Schiffe schadet dem Klima

Aber auch die Flüssiggaslieferungen aus Australien seien nicht klimaneutral, sagt Karen Pittel vom ifo-Institut. Auf den langen Transportwegen würden wiederum Emissionen entstehen. Da müsse man abwägen.