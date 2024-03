Datenanalyse: Wird Deutschland Streikland?

Nach zähen Jahren haben viele Hoffnung auf "Nachschlag"

Dass es so scheint, als gebe es mehr Streiks als sonst, liege vor allem daran, dass sehr viele Menschen davon betroffen sind. Denn häufig geht es um den Verkehrssektor, also Bahnen, Busse, die Lufthansa oder das Flughafenpersonal.

Dem IW zufolge besteht eine gewisse Erwartungshaltung, dass die realen Kaufkraftverluste der vergangenen Jahre jetzt mit einem Nachschlag ausgeglichen werden. "Das Problem dabei ist", so Hagen Lesch, "dass wir uns in einer Rezession befinden und die krisenbedingten Wohlstandsverluste noch nicht aufgeholt haben." Die Arbeitnehmer müssten akzeptieren, dass sie "ihren Teil des Wohlstandsverlustes mittragen müssen", so Lesch weiter.

Hans-Böckler-Stiftung: Deutschland im internationalen Vergleich eher abgehängt

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung meint dagegen, nicht nur die Härte der Auseinandersetzung habe zugenommen, sondern auch die Anzahl der Streiks. Es handele sich aber nach wie vor um ein "bewährtes Mittel zu Konfliktlösung". Im internationalen Vergleich liege Deutschland immer noch im unteren Mittelfeld. Nur etwa jeder sechste Arbeitnehmer habe hierzulande schon einmal an einem Streik teilgenommen.