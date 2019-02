ISPO zeigt Neuheiten zur Lawinensicherheit

Viele Hersteller von Wintersportausrüstung setzen auf moderne Technik. Als Schutz vor Lawinen liegen in diesem Jahr vor allem sogenannte Lawinenairbags im Trend.

Lawinengefahr: Schutzkleidung ersetzt nicht den Menschenverstand

Doch es ist Vorsicht angebracht. Unnötige Risiken sollten Skifahrer auf keinen Fall eingehen. Schon gar nicht dürfe moderne Schutzausrüstung dazu verführen, immer größere Gefahren in Kauf zu nehmen, ist von Herstellerseite zu erfahren. Einige Unternehmen setzen deshalb auf Aufklärung. An den grundsätzlichen Problemen habe sich nichts geändert hat, so Michael Vogt von ABS Protection.

"Die Lawine ist nicht steuerbar. Und die Lawine kann den Körper gegen einen Felsen, gegen Bäume oder sonst irgendwas schmettern und dann stirbt man deswegen." Michael Vogt, Marketingleiter ABS Protection

Airbags für Skifahrer: Sinnvolles Notfall-Equipment

Vor allem bei den im Alpenraum weit verbreiteten Schneebrettlawinen können Airbags Skifahrern aber oft das Leben retten. Nach Branchenangaben steigt die Überlebenswahrscheinlichkeit mit Airbag um rund 50 Prozent. Bei manchen, eher seltenen Lawinenarten, wie großen Staublawinen, liege die Überlebenswahrscheinlichkeit trotz Airbags jedoch weiterhin nahezu bei null.