Isar 2 bald vom Netz: Stromversorgung in Gefahr?

Droht durch die Abschaltung von Isar 2 die Stromversorgung in Bayern instabil zu werden oder gar auszufallen? BR24 hat die Frage nach künftiger Netzstabilität und Versorgungssicherheit den damit befassten Unternehmen und Behörden gestellt. Dies sind der Netzbetreiber Tennet, die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde und das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Die übereinstimmende Antwort lautet: Die Stromversorgung für Bayern ist weiterhin gesichert. Übersetzt bedeutet das: Auch am 16. April 2023 gehen die Lichter höchstwahrscheinlich nicht aus.

Dennoch: Aus mindestens drei Gründen ist diese Antwort leider kein Grund für eine komplette Entwarnung.

Grund Nummer 1: Netzstabilität wird fragiler

Wie stabil ist das Stromnetz ohne Kernkraftwerke wie Isar 2 auf deutschem Boden? Und kann es zu einer sogenannten Lastunterdeckung kommen, wenn mehr Strom nachgefragt wird, als in genau dem Moment produziert werden kann? Noch im Stresstest für 2022 antworteten die vier in Deutschland zuständigen Übertragungsnetzbetreiber (Amprion, Tennet, TransnetBW und 50Hertz): Ja, Instabilität ist möglich, Lastunterdeckung auch.

Was das konkret bedeutet, veranschaulicht ein Blick auf die sogenannten Redispatch-Maßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber, die auf einer eigenen Homepage aufgelistet sind. Dazu muss man wissen, dass unsere Stromversorgung nur läuft, wenn die Netzspannung zwischen 52 und 47,50 Hertz pendelt. Unter- oder überschreitet die Netzspannung diese Grenzen, schalten sich die Kraftwerke ab und es kann zu Kaskadeneffekten mit europaweiten Folgen bis zum Blackout kommen. Als Normalzustand wird der Bereich zwischen 50,05 und 49,95 Herz angestrebt.

In den vergangenen Jahren kam es jedoch zu immer mehr und größeren Schwankungen, alleine im vergangenen Jahr in Deutschland rund 12.600 Mal. In solchen Fällen greifen die Netzbetreiber in ihren Schaltwarten (wie z.B. Dachau für den Netzbetreiber Tennet) mit Anweisungen an Kraftwerke ein, weniger Strom zu liefern oder die Leistung zu erhöhen. Vor Kurzem, vom 27. auf den 28. März 2023, kam es innerhalb von 24 Stunden zu 121 Notfalleingriffen, wobei die Netzfrequenz 49,83 Hertz erreichte, eine kritische Untergrenze, was bislang glücklicherweise nur sehr selten vorkam. Insgesamt kam es zu elf großen Frequenzschwankungen in diesem Zeitraum, manchmal mit rund einer Kernkraftwerks-Tagesstrommenge zu viel, manchmal mit einer zu wenig.

Nicht nur für Bayern und Süddeutschland ist diese Entwicklung keine gute Nachricht. Denn besonders im Winter, wenn im Norden viel Wind weht, also viel Strom produziert wird, und im Süden gleichzeitig die Nachfrage steigt, reicht die Leitungskapazität zwischen Nord- und Süddeutschland nicht aus, um dieses Gefälle auszugleichen. Das Kernkraftwerk Isar 2 liegt genau in diesem kritischen Netzgebiet und half bislang, solche Engpässe zu vermeiden.

Dabei ist das übergeordnete Problem alleine durch Isar 2 überhaupt nicht lösbar. Im Stresstest 2022 heißt es ganz eindeutig: "Insgesamt besitzt Atomenergie im Vergleich zu den anderen dringenden Maßnahmen eine untergeordnete Rolle, um in kritischen Situationen die Netzsicherheit zu gewährleisten. Es bleiben auch bei einer Nutzung der drei verbleibenden Atomkraftwerke deutliche Eingriffe in den Kraftwerkspark nötig, um die Netzsicherheit zu gewährleisten." Daraus folgt: Mit oder ohne Isar 2 besteht ein Problem, das so schnell wie möglich entschärft werden muss.

Aus stromtechnischer Sicht sehen sich die Verbraucher mit unterschiedlichen Signalen konfrontiert. Einerseits hat der Netzbetreiber TransnetBW eine Stromwarn-App eingeführt und damit indirekt die Brisanz des Themas unterstrichen. Andererseits warnt Tennet-Sprecher Mathias Fischer vor "gewaltigen Drohszenarien". Alltag sei nach wie vor ein geregelter Stromfluss, allerdings ab sofort mehr mit volatilen regenerativen Energien, also höherer Schwankungsanfälligkeit.

Grund Nummer 2: Die Furcht vor der "Stromlücke" bleibt

Gemeint ist damit ein Strom-Engpass durch zu niedrigen Bestand an Kraftwerken. Einerlei, ob man das wie Greenpeace als "Märchen" bezeichnet oder wie der jüngste Energiewende-Index von McKinsey eine riesige Stromlücke prognostiziert, die die "Versorgungssicherheit unter Spannung" setzt: "Die Situation wird angespannter, weil wir durch den Wegfall der Atomkraftwerke in Süddeutschland weniger regelbare Erzeugung haben und gleichbleibend viel Last", so die Freiburger Professorin für Technologien der Energieverteilung Anke Weidlich in der "Wirtschaftswoche". Laut McKinsey-Berechnungen droht eine Stromlücke von bis zu 30 GigaWatt im Jahr 2030 – dies entspricht umgerechnet etwa 20-mal der Leistung von Isar 2. Entscheidend ist genug "gesicherte Leistung" zur Verfügung zu haben, also die Stromerzeugungsleistung, die rund um die Uhr verlässlich zur Verfügung steht.

Mit der Außerbetriebnahme von Isar 2 sinke die gesicherte Leistung auf 9,2 Gigawatt, geplant werden sollte erfahrungsgemäß in Bayern mit einer Höchstlast von 12,7 Gigawatt, rechnet Detlef Fischer vor, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW). Im Saldo sei für Bayern in den nächsten Jahren mit keiner entscheidenden Verbesserung bei der gesicherten Leistung zu rechnen. Das Kohlekraftwerk bei Zolling wird bis 2025 stillgelegt und durch die in 2023 in Betrieb gehenden sogenannten besonderen netztechnischen Betriebsmittel (Gaskraftwerke) in Leipheim und in Vohburg lediglich in Notfällen leistungsbilanztechnisch ersetzt, so Fischer in der Bayerischen Gemeindezeitung vom 19. Januar 2023.

Woran es jetzt und zumindest mittelfristig hapert, wird allgemein diskutiert und beklagt: Schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien und Lösung der damit verbundenen rechtlichen und technischen offenen Fragen, mehr Übertragungs- und Verteilnetze, ein fixer Roll-out von intelligenten, digitalen Smartmetern und - so widersinnig es klingt - die Einbeziehung der Kohle als Brückentechnologie, falls der Zeitplan nicht einzuhalten ist. Was, wenn "die große Wette verloren geht und das grüne Ufer außer Sichtweite gerät", so die "Wirtschaftswoche" vom 6. April 2023 mit der Frage: "Ist das kühn, tollkühn - oder fahrlässig?"

Grund Nummer 3: Bayern abhängiger von Stromimporten

"Wenn wir das Kernkraftwerk jetzt abschalten, wird mehr Strom aus Kohle und Erdgas erzeugt und Atomstrom importiert", äußert sich der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf BR24-Anfrage. Der kriegsbedingte Lieferstopp von russischem Erdgas verschärft die Lage, denn ohne Isar 2 erhöht sich damit auch die Abhängigkeit vom Energieträger Erdgas bei der Stromerzeugung gerade zu Spitzenlastzeiten weiter. Schon jetzt muss Bayern auf einen Speicher bei Salzburg zurückgreifen, der vor allem Süddeutschland mit Gas versorgt. Hinzu kommt ein wachsender Bedarf an gesicherter elektrischer Leistung in den kommenden Jahren: Alleine durch die Elektromobilität schätzen Experten einen Mehrbedarf von 5,5 Gigawatt.

Mögliche Mangellagen, Mehrbedarf, Importabhängigkeit: Schwer vorstellbar, dass die Strompreise in diesem Szenario sinken. Daran würde jedoch bei den benötigten Mengen auch ein Weiterbetrieb von Isar 2 nicht viel ändern.

Offensichtlich geht die Entwicklung genau in die nicht gewünschte Richtung, denn Bayern ist beim Strom kein Selbstversorger mehr, obwohl der Konflikt mit Russland genau das Gegenteil nahe legt.

Fazit: Unsicherheit wächst, aber Entwarnung für den Winter

Drohen Netzinstabilität oder Stromausfall, wenn Isar 2 vom Netz geht? Direkt und kurzfristig: Höchstwahrscheinlich nicht. Indirekt und mittelfristig: Das ist unsicher und kommt auf das Tempo der Energiewende an. Für den kommenden Winter geben die Betreiber in einer aktuellen Analyse vom 27. März 2023, die BR24 vorliegt, Entwarnung: "Der Winter 22/23 hat gezeigt, dass die bisher getroffenen Maßnahmen wirken. Der Blick auf den kommenden Winter 23/24 zeigt, dass die höheren Redispatchbedarfe bei entsprechender Vorbereitung gedeckt werden können."

Das bayerische Wirtschaftsministerium erwartet in einer aktuellen Kurzstudie eine leicht verschärfte Situation gegenüber dem Winter 2022/2023. Im Ergebnis wird kurzfristig Bedarf für einen weiteren Stresstest gesehen.

Darüber hinaus gilt - für den Moment - die offizielle Antwort der letztzuständigen Bundesnetzagentur auf BR24 Anfrage: "Der Netzreservebedarf konnte in der Vergangenheit stets und ohne Schwierigkeiten beschafft werden. Es ist davon auszugehen, dass auch der Bedarf für den kommenden Winter 2023/2024 von den Netzbetreibern beschafft werden kann. Die Bundesnetzagentur prüft den Bedarf und wird die erforderlichen Reserven bis Ende April 2023 bestätigen."