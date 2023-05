Investoren-Klage wegen Kanye West: Adidas weist Vorwürfe zurück

Die ehemals sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Skandal-Rapper Kanye West bereitet Adidas weiter Probleme. Wie mehrere US-Medien berichten, haben Investoren in Amerika Klage gegen den Herzogenauracher Sportartikelhersteller eingereicht. Sie werfen Adidas vor, schon länger vom "extremen Verhalten" von Kanye West gewusst zu haben - und das schon deutlich bevor sich das Unternehmen vergangenes Jahr von dem Rapper und Designer getrennt hatte. Adidas habe die Investoren aber davon nicht informiert.

Adidas weist Vorwürfe scharf zurück

In einer Stellungnahme des Konzerns, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, bestreit Adidas dies: "Wir weisen diese unbegründeten Ansprüche entschieden zurück und werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um uns mit Nachdruck dagegen zu wehren“, heißt es in der Mitteilung. West hatte vergangenes Jahr mit einer Reihe von antisemitischen Äußerungen Schlagzeilen gemacht. Daraufhin hatte Adidas die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet und alle gemeinsam designten Schuhe der Marke "Yeezy" aus dem Regal genommen.

Trennung mit Folgen

Weiter offen ist, was mit den Sneaker im Wert von 500 Millionen Euro passieren soll. Bei seiner ersten Pressekonferenz im März hatte der neue Adidas-Chef Björn Gulden erklärt, er könne in der Sache noch keine finale Entscheidung treffen. Die Herzogenauracher stecken auch wegen der Trennung von West aktuell in einer wirtschaftlichen Krise.

Am Freitag präsentiert Gulden die Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres. Dann wird Kanye West sicher auch wieder Thema sein.