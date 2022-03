Investor hat insolventen Lechner in Rothenburg übernommen

Aufgrund der Übernahme des Küchenplattenherstellers Lechner durch die Livios Gruppe könne der Geschäftsbetrieb fortgeführt und die 600 Arbeitsplätze in Rothenburg und im Lechner-Werk in Schweden gesichert werden, so das Unternehmen. Die Livios Gruppe ist bekannt für den Erwerb von Immobilien und die Entwicklung von Industriestandorten.

Nach dem Sanierungsprozess wird die "D. Lechner GmbH" nun zur neuen Gesellschaft "Lechner GmbH", die auch die Anteile der schwedischen "Lechner Svenska AB" übernimmt, heißt es in der Mitteilung.

Probleme durch Lieferengpässe und steigende Kosten

Der Küchenarbeitsplattenhersteller Lechner hatte im November 2021 Insolvenz beantragt. Als Grund nannte das Unternehmen Lieferengpässe und steigende Materialkosten, bedingt durch die Corona-Pandemie. Lechner beschäftigt als zweitgrößter Arbeitgeber in der Region Rothenburg 600 Mitarbeitende und hat zwei weitere Standorte in Schweden und Ungarn.

Nachfrage nach maßgeschneiderten Produkten groß

Die Nachfrage nach maßgefertigten Küchenarbeitsplatten und –rückwänden sei groß, daher mangele es nicht an Aufträgen, teilte das Unternehmen schon im November mit. Auch neue Produkte hätten sich in den letzten Jahren gut etabliert. Daher sei man von Beginn an optimistisch bei der Investorensuche gewesen.