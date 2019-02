Investor für Auer Guss - 230 Arbeitsplätze gerettet

Für den insolventen Amberger Autozulieferer Auer Guss geht es weiter. Wie die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Beck und Partner jetzt mitteilte, hat Insolvenzverwalter Hubert Ampferl den Geschäftsbetrieb des Traditionsunternehmens an einen Investor verkauft.

Kartellamt muss noch zustimmen

Dabei handelt es sich um die gh Beteiligungs-GmbH, die zu je 50 Prozent im Besitz der grosso holding des österreichischen Unternehmers Erhard F. Grossnigg und dem Manager Günther Heiden ist. Allerdings muss dem Verkauf noch das zuständige Kartellamt zustimmen. Entsprechende Anträge seien bereits gestellt, hieß es.

230 Arbeitsplätze sollen erhalten werden

Für die rund 170 Mitarbeiter von Auer Guss in Amberg sowie 60 weitere in Tschechien bedeutet das, dass ihre Arbeitsplätze und die jeweiligen Standorte bestehen bleiben. Die in Wien ansässige gh Beteiligungs GmbH investiert hauptsächlich in mittelständische Unternehmen in den Sektoren Automotive, Werkzeugbau und Elektronik und ist den Angaben zufolge bereits an zwei mittelständischen Automobilzulieferern beteiligt. Insolvenzverwalter Ampferl, der vom Amtsgericht Amberg bestellt worden war, betonte in der Mitteilung, dass der Investor der "ideale Partner" für Auer Guss sei, das als Unternehmen und Druckguss-Spezialist im Bereich Leichtmetalle einen sehr guten Ruf genieße.

"Mit dem Erwerb der Auer Guss intensivieren wir das Know-how im Magnesium- und Aluminiumdruckguss. Wir übernehmen alle 170 Mitarbeiter in Amberg sowie die 60 Mitarbeiter in Tschechien und freuen uns bereits auf die gemeinsame Arbeit für unsere Kunden." Erhard F. Grossnigg

Insolvenzantrag nach Auftragsstornierungen

Ende November 2018 hatte Auer Guss einen Insolvenzantrag gestellt. Hintergrund waren unter anderem Auftragsstornierungen sowie hohe Einmal- und Investitionskosten, hieß es damals. In Amberg und im tschechischen Asch stellte das Unternehmen unter anderem Druckgussteile aus Aluminium und Magnesium für die Automobilindustrie her.