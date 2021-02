Investition: Schaeffler baut Zentrallabor in Herzogenaurach

Schaeffler reformiert sich

80 Millionen Euro kostet das neue Zentrallabor am Firmensitz in Herzogenaurach. Es ist Teil eines Transformationsprozesses des Auto- und Industriezulieferers. Dieser wurde im vergangenen Jahr vorgestellt und beinhaltet auch die Schließung mehrerer Standorte und den Abbau von rund 4.400 Arbeitsplätzen weltweit. Erst vor Kurzem demonstrierten deswegen zahlreiche Beschäftigte an verschiedenen Schaeffler-Standorten – auch in Franken.

Die Gespräche mit der Arbeitnehmerseite verliefen aktuell konstruktiv, so Vorstandsvorsitzender Klaus Rosenfeld. "Der Grundgedanke dieses Programms war immer Zukunftsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit. Und dieser Leitgedanke ist der, von dem wir uns auch führen lassen sollten. Und der heißt eben nicht nur Arbeitsplätze zu reduzieren, zu bündeln, sondern eben auch dahin zu schauen, wo wir die Zukunft gestalten können. Das Zentrallabor ist genau auf dieser, ich nenne es mal offensiven Seite. Was können wir tun, um auch hier ganz bewusst am Standort Deutschland, um attraktive Arbeitsplätze zu schaffen." Mit dem Bau dieses Labors soll das nun gelingen, so Rosenfeld. Es sollen nicht nur Arbeitsplätze reduziert, sondern eben auch der Weg in die Zukunft vorbereitet werden.

Firmenchef Rosenfeld lehnt Aufspaltung ab

Schaeffler setze auf Vernetzung und auf die Stärke der eigenen Kompetenzen, heißt es aus dem Unternehmen. Auch wenn es im Augenblick bei anderen Unternehmen der Branche einen Trend der Aufspaltung gibt. Der Autokonzern Daimler beispielsweise will so bis Ende dieses Jahres die Lkw-Sparte an die Börse bringen. Für Schaeffler aber komme dieser Weg nicht in Frage, so Firmenchef Klaus Rosenfeld im BR-Interview. "Ich glaube, dass das bei uns, bei Schaeffler, ein Fehler wäre. Wir sind letztendlich kein Konglomerat im klassischen Sinne, sondern wir sind ein integrierter Technologiekonzern. Der mit dem was er kann, unterschiedliche Geschäfte, unterschiedliche Sparten, unterschiedliche Kunden bedient, weil er sich auf vier wesentliche Wettbewerbsvorteile stützen kann. Nämlich: Innovation, höchste Qualität, ein großes Systemverständnis, aber dann vor allen Dingen – Fertigungs-Exzellenz." Diese Kompetenzen nutze man eben nicht nur für Autos, sondern auch für die Industrie. "Diese Synergie, diese gemeinsame Kraft zu nutzen, das macht eigentlich Schaeffler aus. Deswegen würde ich es für einen schweren Fehler halten, Schaeffler in zwei Teile zu zerlegen."

Das neue Zentrallabor von Schaeffler sei ein wichtiger Baustein, um das Unternehmen fit zu machen für die Zukunft. Außerdem steigere es zugleich die Attraktivität des Standorts Herzogenaurach. Davon ist Klaus Rosenfeld überzeugt. In drei Jahren, also Anfang 2024, soll das Zentrallabor bezugsfertig sein.