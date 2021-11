Das ändert sich im Dezember

Router funktioniert nicht, TV-Anschluss nicht möglich – oder gleich gar kein Netz im neuen Zuhause. Wer schon mal umgezogen ist, kennt vielleicht die Probleme, die ein neuer Internetanschluss bereiten kann. Laut einer Umfrage der Verbraucherzentralen hatte jeder fünfte Deutsche schon mal Ärger beim Wechsel von einem Internetanbieter zum anderen. Mit dem erneuerten Telekommunikationsgesetz (TKG) sollen solche Probleme enden. Bei der Verbraucherzentrale Bayern ist die Freude über diese Gesetzesnovelle groß.

"Der Gesetzgeber hat tatsächlich gut gehandelt und nicht nur Probleme identifiziert, sondern auch Lösungen eingebracht." Nikolaus Stumpf, Verbraucherzentrale Bayern.

Bei Störung gibt es Geld zurück

Da ist zum Beispiel die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Bisher haben die Anbieter den Vertrag ohne Ankündigung um ein weiteres Jahr verlängert. Mit der TKG-Novelle ist das nicht mehr möglich. Ab Dezember gilt ab dem 25. Monat eine monatliche Kündigungsfrist mit einem Monat Vorlauf.

Oder die selbstverständlichere Entschädigung bei Störungen: Wenn das Internet nicht richtig oder überhaupt nicht funktioniert, waren Verbraucherinnen und Verbraucher bisher auf die Kulanz des Anbieters angewiesen. Jetzt gibt es ganz klare Regelungen dazu. Ab dem dritten Tag müssen für jeden Tag mit Störung mindestens fünf Euro und maximal 20 Prozent des monatlichen Entgeltpreises zurückerstattet werden. Die dazugehörigen Messsoftwares will die Bundesnetzagentur in absehbarer Zeit bereitstellen.

Beratung für den besten Tarif verpflichtend

Für Langzeitkundinnen und –kunden dürfte die neue und vor allem verpflichtende Tarifberatung wertvoll sein. Denn das TKG sieht jetzt vor, dass den Kundinnen und Kunden zum Ende jedes Vertragsjahres Informationen zum für sie bestmöglichen Tarif bereitgestellt werden müssen. Das bedeutet, dass sie in der Regel entweder mehr Leistung zum gleichen Preis angeboten bekommen oder die gleiche Leistung für weniger Geld.

Außerdem gibt es ein Recht auf schnelles Internet, hier sind die Verbraucherzentralen allerdings nicht ganz zufrieden. Zum einen, weil bislang nicht im Gesetz steht, ab wann genau die Internetverbindung als "schnell" gilt. Und zum anderen weil unklar ist, wie genau dieses Recht durchgesetzt werden kann. Nikolaus Stumpf von der Verbraucherzentrale hofft da noch auf Nachbesserungen durch den Gesetzgeber.

Was sich außerdem ändert

Bildungsprämie: Wer eine Fortbildung plant, kann noch bis Ende des Jahres eine Bildungsprämie beantragen. Das Bildungsministerium des Bundes hat das Programm im Zuge der Corona-Pandemie verlängert und ausgebaut. Gefördert wird, wer mindestens 15 Stunden pro Woche arbeitet und maximal 20.000 Euro eigenes zu versteuerndes Einkommen hat. Gefördert werden die Weiterbildungen mit 50 Prozent der Kosten und maximal 500 Euro.

Überbrückungshilfe III Plus: Noch bis zum Ende des Jahres können Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler aller Branchen die finanzielle Unterstützung beim Bundeswirtschaftsministerium beantragen. Den Antrag selbst müssen sogenannte "prüfende Dritte" einreichen, also in der Regel Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater. Allen, die ihren ersten Antrag überhaupt auf Corona-Soforthilfen stellen, werden schnell und unkompliziert Abschlagszahlungen in Höhe von 50 Prozent der beantragten Förderung gewährt (maximal 100.000 Euro pro Monat und insgesamt bis zu 600.000 Euro).

Neuerungen beim P-Konto: Das Pfändungsschutzkonto für Schuldnerinnen und Schuldner wird etwas besser geschützt. Wer insolvent ist, hat die Möglichkeit, ein unpfändbares Konto einzurichten, für das der Insolvenzverwalter bürgt. Auf diesem Konto darf ab Dezember etwas mehr Geld liegen als bisher. Außerdem wird die Übertragung des Guthabens von einem Monat auf den nächsten erleichtert. Und es dürfen keine Gegenstände mehr gepfändet werden, die entweder der Religionsausübung dienen oder der Erfüllung öffentlicher Aufgaben.