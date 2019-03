Internationale Tourismusbörse - Reiselaune ist ungebrochen

Über mangelnde Reiselust können sich die Veranstalter derzeit nicht beschweren. Gerade haben sie ein Rekordjahr hinter sich. Insgesamt 68 Milliarden Euro haben die Deutschen im vergangenen Jahr allein für die Vorbereitung ihrer Reisen ausgegeben. Das waren fünf Prozent mehr als im Jahr zuvor – ein Allzeithoch. Ein Trend könnte besonders der Türkei in diesem Jahr zu einem Comeback verhelfen. Denn mehr als jede zweite Reise wird mittlerweile pauschal gebucht. Besonders gefragt als Reiseziele für den Sommerurlaub sind derzeit aber auch Mallorca, die griechischen Inseln Kreta und Kos sowie Hurghada in Ägypten.

Reisebranche ist verhalten optimistisch

Trotz der anhaltenden Reiselust blickt die Branche aber eher skeptisch nach vorne. Der Brexit, der Handelsstreit mit den USA und eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit in zahlreichen Ländern trübe die Stimmung ein, warnt der Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft.

"Die Reiselaune ist grundsätzlich vorhanden. Hier ist kein Einbruch zu erkennen. Wir sehen aber natürlich auch, dass die gesamtwirtschaftliche Konjunkturprognose sich eher eintrübt." Michael Frenzel, Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft

Frenzel rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum von rund 1,5 Prozent im Reisegeschäft. Der Deutsche Reiseverband spricht von einem "anspruchsvollen Jahr" und peilt sowohl für die laufende Wintersaison als auch für das Gesamtjahr ein leichtes Umsatzplus im unteren einstelligen Bereich an.

Bayern ist bei den Übernachtungen spitze

Innerhalb Deutschlands gehört laut dem Statistischen Bundesamt Bayern zu den beliebtesten Reisezielen. Mehr als 98 Millionen Übernachtungen hat die Behörde im vergangenen Jahr in München, in den Alpenregionen und im Allgäu registriert. Deutschlandweit ist das spitze. Die meisten Zuwächse bei den Übernachtungen verzeichnet allerdings Schleswig-Holstein.

Internationale Tourismusbörse beginnt mit einem Eklat

Kurz vor Beginn der Internationalen Tourismusbörse in Berlin sorgte das diesjährige Partnerland Malaysia für Kopfschütteln. Die Frage auf einer Pressekonferenz, ob das Land für Juden und Homosexuelle sicher sei, wollte der Tourismusminister Datuk Mohammaddin bin Ketapi nicht beantworten. Auf Nachfrage sagte er zum Thema Homosexualität: "Ich glaube, wir haben so etwas nicht in unserem Land."

Die Messe beschäftigt sich in diesem Jahr unter anderem mit dem drohenden Kollaps des Weltklimas, mit dem Konflikt zwischen Einheimischen und Touristen und neuartigen Verkehrssystemen.

ITB ist ab Samstag für alle Interessierten geöffnet

Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB für Fachbesucher geöffnet. Am Wochenende öffnet die Messe ihre Tore für alle Interessierten. In diesem Jahr sind rund 10.000 Aussteller aus der ganzen Welt auf der Internationalen Tourismusbörse.