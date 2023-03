Internationale Handwerksmesse – Betriebe im Krisenmodus

Erst hat die Corona-Krise viele Betriebe geschwächt, dann kam der Ukraine-Krieg. Die Lieferketten sind nach wie vor angespannt, die Preise für Materialien teils drastisch gestiegen. Und die Menschen haben wegen der hohen Inflation unter dem Strich weniger Geld zur Verfügung. Da überlegen sie sich zweimal, ob sie sich einen Handwerker leisten oder nicht.

Mehr als ein Drittel der Unternehmen glaubt, dass sich die eigene geschäftliche Situation im ersten Halbjahr verschlechtern wird, sagt der Generalsekretär des Zentralverbandes des deutschen Handwerks, Holger Schwannecke. Langfristig seien die Aussichten aber positiv. Denn die Handwerksbetriebe würden die großen Zukunftsaufgaben umsetzen, etwa bei Energie- und Klimapolitik. Neue Heizungen müssten eingebaut, Gebäude gedämmt werden.

Fachkräftemangel bremst Betriebe und Energiewende aus

Ein Problem sei dabei aber der Fachkräftemangel. Schon heute würden bundesweit mindestens 250.000 Handwerkerinnen und Handwerker fehlen. Tendenz steigend. Rund 19.000 Ausbildungsplätze konnten vergangenes Jahr nicht besetzt werden. Das habe etwas mit Demografie zu tun, sagt Schwannecke. Daran könne man kurzfristig nichts ändern. Aber auch mit Bildungspolitik und Wertschätzung für berufliche Bildung. Hier müsse etwas geändert werden, etwa mit mehr Berufsorientierung an allen Schulen, auch an Gymnasien.

Um mehr Jugendliche für eine Ausbildung zu begeistern, gibt es auf der Internationalen Handwerksmesse wieder die Aktionsfläche Young Generation, auf der junge Menschen verschiedene Berufe ausprobieren können.

Ohne Digitalisierung geht im Handwerk nichts mehr

Kosten sparen und mit weniger Fachkräften auskommen, das ist derzeit so wichtig wie nie. Ein großes Thema auf der Internationalen Handwerksmesse ist deshalb auch die Digitalisierung. Der bayerische Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl stellt fest, dass er sein Bauunternehmen gar nicht mehr ohne Smartphone und andere digitale Möglichkeiten führen kann. Und so geht es sehr vielen Betrieben, etwa im Sanitär- und Heizungsbereich, wo Mitarbeiter mit Tablet oder anderen technischen Geräten durch die Wartungen geführt würden.

Zukunft Handwerk – Hammer und Künstliche Intelligenz

Digitale Anwendungen stehen auch beim neuen Kongressformat "Zukunft Handwerk" im Mittelpunkt, das die ersten drei Tage parallel stattfindet. Neben Vorträgen, wie "Pinsel, Hammer und Künstliche Intelligenz – Handwerk trifft Microsoft" zeigen Firmen neue Anwendungen, etwa den Einsatz von Robotern in kleinen Betrieben, erklärt Messeveranstalter Dieter Dohr. Die würden es auch Frauen ermöglichen, körperlich schwierige Handlungen auszuführen. So mache die Technik möglich, was in der Vergangenheit unmöglich schien. Und so kann der Kollege Roboter helfen, mehr Frauen ins Handwerk zu bringen, und den Fachkräftemangel zumindest ein wenig eindämmen.

Derzeit ist in Bayern gerade mal ein Drittel der Erwerbspersonen im Handwerk weiblich. Außerdem stellt ein Münchner Startup ein System vor, mit dem sich neue Mitarbeiter an Maschinen schulen lassen, ohne diese anzuhalten, dank Spezialbrille und virtueller Realität.