Intelligente Stromzähler: Braucht es das und wann kommt es?

Wer will, kann sich schon heute einen intelligenten Stromzähler einbauen lassen. Das haben allerdings bisher nur sehr wenige Menschen getan. Ende 2021 waren laut Zahlen der Bundesnetzagentur in ganz Deutschland nur 133.500 Smart Meter eingebaut – von insgesamt über 53 Millionen Stromzählern.

Einen davon hat Detlef Fischer. Der Geschäftsführer des Verbands der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) hat sich das moderne Gerät aus beruflichem Interesse in seinem Privathaus einbauen lassen. Und er wundert sich nicht, dass Smart Meter noch keinen Durchbruch erlebt haben. "Es gibt für den normalen Kunden überhaupt keinen Grund, ein intelligentes Messsystem haben zu wollen", sagt Fischer. Bisher biete der Zähler keine relevanten Zusatzinformationen für den Kunden. Man könne über ihn nichts steuern und es gebe auch kaum dynamische Stromtarife, über die man Geld sparen könne, indem man seinen Stromverbrauch zeitlich verschiebe. Lediglich das Ablesen des Verbrauchs passiere elektronisch via Internet.

Habeck-Ministerium: Digitale Stromzähler sind zentraler Baustein für Energiewende

Die Bundesregierung will sich mit diesem Zustand jedoch nicht zufriedengeben. Die digitalen Stromzähler seien ein "zentraler Baustein" für die Energiewende, so ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Ampelkoalition macht daher einen neuen Anlauf für die Verbreitung der Geräte in Deutschland. Mit der Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes, das nach Informationen des Bayerischen Rundfunks an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden soll.

Denn intelligente Messeinrichtungen gelten als Voraussetzung dafür, ein System mit einem hohen Anteil von schwankender Stromproduktion aus Wind und Sonne effizient zu betreiben. Mit Hilfe der Smart Meter können große Energieverbraucher wie Maschinen, Kühl- oder Heizungsanlagen so gesteuert werden, dass sie den Strom möglichst dann verbrauchen, wenn viel davon vorhanden ist.

Außerdem verspricht sich das Ministerium durch die neuen Stromzähler eine bessere Datengrundlage, mit der Netzbetreiber den nötigen Ausbau des Stromnetzes planen können. Verbraucher hätten auch etwas davon: Weil sie dann Zugriff auf am Börsenpreis ausgerichtete, dynamische Stromtarife bekämen. Jeder Stromanbieter soll laut dem Gesetzesentwurf ab 2026 verpflichtet werden, seinen Kunden solche Tarife anzubieten.

Mit Elektroauto oder Wärmepumpe wird es interessant

Wie groß das Interesse an solchen neuen Tarifmodellen sein wird, bleibt jedoch abzuwarten. Bei Pilotversuchen blieben Verbraucherinnen und Verbraucher oft eher zurückhaltend. Den Geschirrspüler oder Wäschetrockner erst dann einzuschalten, wenn genug Strom da ist, wollten nur wenige, so Detlef Fischer vom VBEW: "Die Begeisterung der Kunden, sich nach den aktuellen Strompreisen zu richten, ist nicht vorhanden." Was auch daran liegt, dass der Stromverbrauch von Haushaltsgeräten relativ gering ist – und damit auch das Potenzial zum Geld sparen beschränkt.

Anders könnte es jedoch in den immer zahlreicheren Haushalten aussehen, die über ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe verfügen. Bei beiden handelt es sich um große Stromverbraucher. Und sowohl das Aufladen der Autobatterie als auch des häuslichen Wärmespeichers kann oft zumindest um ein paar Stunden verschoben werden, ohne dass es überhaupt bemerkt würde.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband glaubt deshalb, dass intelligente Messsysteme dann attraktiv sein können, wenn man mit Strom auch heizt oder Auto fährt. Allerdings mahnen die Verbraucherschützer auch möglichst hohe Transparenz bei den Tarifen an. Und ein Wechsel auf einen Tarif, der mit dem Preis an der Strombörse schwankt, ist auch nicht ohne Risiko - das haben die starken Preisausschläge der vergangenen Monate gezeigt.

Für 90 Prozent der Haushalte ist der intelligente Stromzähler freiwillig

Für den Großteil der Haushalte bleibt der Wechsel auf einen intelligenten Stromzähler weiter freiwillig. Verpflichtend wird er erst ab einem jährlichen Stromverbrauch von mehr als 6.000 Kilowattstunden, oder bei Photovoltaikanlagen mit einer Einspeiseleistung über sieben Kilowatt. Das heißt: Fast 90 Prozent der in Deutschland eingebauten Zähler dürfen auch weiterhin ohne Internetanschluss bleiben.

Die neuen Stromzähler verbrauchen selbst mehr Strom

Es ist auch durchaus umstritten, ob der Einbau von intelligenten Stromzählern bis zum kleinsten Haushalt überhaupt sinnvoll ist. Für die Bedürfnisse der Netzbetreiber reiche es eigentlich aus, wenn zum Beispiel ein Schaltkasten am Transformator im Ortsnetz intelligent gesteuert wird, meint Detlef Fischer vom Verband der bayerischen Energiewirtschaft. Denn die neue Elektronik brauche ja Wartung.

Und die Smart Meter verbrauchen auch selbst Strom – laut einer Studie des Umweltbundesamts (UBA) im Mittel 26 Kilowattstunden pro Jahr und damit drei Mal so viel wie ein konventioneller Zähler. Außerdem ist die Lebensdauer der Elektronik begrenzt. Das UBA geht von durchschnittlich zwölf Jahren aus. Schweden, Finnland und Italien, die schon früh alle Haushalte mit intelligenten Stromzählern ausgestattet hatten, wechseln sie bereits ein erstes Mal komplett aus.

Trotzdem geht das Umweltbundesamt in seiner Untersuchung davon aus, dass der Umwelteffekt von intelligenten Stromzählern in der Regel positiv ist. Dabei komme es jedoch darauf an, den Stromverbrauch für die Haushalte möglichst gut zu visualisieren, zum Beispiel per Smartphone. So werde durch Verhaltensänderungen mehr Strom eingespart. Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern lassen laut UBA Einsparungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwarten.

Gebühr für Smart Meter wird begrenzt

Die vollen Kosten für die Messtechnik werden den Haushalten künftig übrigens nicht mehr direkt in Rechnung gestellt. Während bisher für einen intelligenten Zähler teils 100 Euro jährlich fällig waren, begrenzt das neue Gesetz die Gebühr auf 20 Euro jährlich. Allerdings werden die Kosten über die Netzentgelte auf die Gesamtheit der Stromkunden umgelegt.