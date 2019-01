Integrationsbeauftragte sieht Nachholbedarf beim Deutsch lernen

In Berlin startete heute die größte Jobbörse für Migranten in Europa. Sie träfen dort auf Arbeitgeber und Unternehmen, die ihnen eine Perspektive im Unternehmen ermöglichen wollen, so Schirmherrin Anette Widmann-Mauz (CDU). Die Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration spricht im Interview mit Bayern 2 über Nachholbedarf beim Spracherwerb - insbesondere bei Migrantinnen mit Kindern.

"Die Einstellung, die in den Köpfen ist, wenn man kleinere Kinder hat, dann braucht man nicht in den Sprachkurs, ist völlig falsch." Annette Widmann-Mauz

Integration geht über Sprache

Der Schlüssel für die Integration gerade von Müttern sei die Sprache, so Widmann-Mauz. Nun gelte es für die Politik, diese Angebote auch "tatsächlich realisierbar" zu machen. Eine Voraussetzung für solche Kurse sei eine geeignete Kinderbetreuung, so die CDU-Politikerin. Sie habe Innenminister Horst Seehofer konkrete Vorschläge gemacht, die jetzt umgesetzt werden müssten, so Widmann-Mauz.