Insolvenzverfahren gegen P&R-Gründer

P&R Gründer Heinz Roth sieht sich mit Forderungen in Höhe von einer Milliarde Euro konfrontiert. Die Summe ist eine erste Bestandsaufnahme, wie in einem Schreiben des Münchner Rechtsanwalts und Insolvenzverwalters Miguel Grosser zu lesen ist. Grosser gehört zur Kanzlei Jaffe, die die Pleite von P&R aufarbeitet und auch beim Gründer Heinz Roth nach verwertbarem Vermögen sucht.

Roth in Haft

Der 75-jährige Finanzmanager sitzt seit vergangenem Jahr in Haft. Die Kontrolle über sein Vermögen, das er selbst mit zehn bis 13 Millionen Euro angab, verlor er an die Insolvenzverwalter. Roth wurde Anfang Februar von der Staatsanwaltschaft München wegen gewerbsmäßigen Betrugs verklagt - allerdings nur exemplarisch in 414 Fällen und einem Schaden von 18 Millionen Euro.

Entschädigung für betroffene Anleger ungeklärt

Insgesamt sind 54.000 Anleger mit der gewaltigen Anlagesumme von rund 3,5 Milliarden Euro betroffen. Ob und wie viel die meist älteren Anleger zurückbekommen werden, ist noch immer ungeklärt, auch wenn Insolvenzverwalter Michael Jaffe für das nächste Jahr erste Zahlungen anpeilt.